Live TV

Liderul european care i-a ţinut piept lui Trump chiar la el acasă. „Perspectiva este oarecum diferită”

Data publicării:
Donald Trump, președintele Statelor Unite.
Din articol
Trump s-a plâns de Europa „În Irlanda, perspectiva este oarecum diferită”

Premierul irlandez Micheál Martin l-a înfruntat marţi, la Casa Albă, pe Donald Trump atât în ceea ce priveşte războiul din Iran, cât şi imigraţia. Micheál Martin a păstrat însă un ton foarte politicos, fără ca întâlnirea cu preşedintele american să degenereze.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski păstrează o amintire amară a întâlnirii sale din februarie 2025 în Biroul Oval, care s-a transformat într-o adevărată încăierare.

Nimic de acest fel nu s-a întâmplat la tradiţionala reuniune anuală dintre preşedintele american şi „Taoiseach”, titlul oficial în irlandeză al prim-ministrului Irlandei, de Ziua Sfântului Patrick, la Casa Albă, unde apa fântânilor a fost colorată în verde pentru această ocazie, scrie AFP, potrivit Agerpres.

„Sunt convins că liderii europeni şi guvernul american vor face schimb de opinii şi sper că vom găsi un teren comun”, a temperat situaţia liderul irlandez, venit, ca de obicei, cu un bol cu trifoi drept cadou, când Donald Trump a avut o ieşire nervoasă la adresa NATO.

Preşedintele american, care a purtat o cravată verde în onoarea Irlandei, era evident frustrat de refuzul aliaţilor SUA la cererea sa de asistenţă pentru a securiza strâmtoarea Ormuz.

Trump s-a plâns de Europa

Într-un moment de tensiune palpabilă, miliardarul republican i-a redus la tăcere pe jurnaliştii care îl interogau pentru a-i răspunde invitatului său.

„Sunt de acord cu tot ce spuneţi, dar noi i-am ajutat cu Ucraina, iar ei (europenii) nu ne ajută cu Iranul”, a deplâns el.

Donald Trump s-a lansat apoi în criticile sale obişnuite la adresa Europei, asigurând că aceasta se îndreaptă spre pierzanie dacă nu pune capăt rapid atât imigraţiei, cât şi tranziţiei energetice.

Micheal Martin a obiectat, tot foarte calm, că Europa rămâne un „loc foarte bun în care să trăieşti”.

„Se întâmplă ca Europa să fie descrisă, în mod fals, ca fiind invadată”, a punctat liderul partidului de centru-dreapta Fianna Fáil, pledând pentru o imigraţie guvernată de reguli „robuste şi corecte”.

„În Irlanda, perspectiva este oarecum diferită”

Premierul irlandez i-a sărit chiar în ajutor omologului său britanic, Keir Starmer, atacat de preşedintele american tot pentru că a refuzat să sprijine ofensiva dusă de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului.

„Cred că este o persoană foarte sinceră şi raţională”, a spus Micheal Martin, o apărare care poate părea bizară raportată la istoria ţării sale.

De asemenea, el a făcut o precizare discretă atunci când Donald Trump a lăudat meritele fostului premier britanic Winston Churchill, al cărui bust îl are în Biroul Oval.

„În Irlanda, perspectiva este oarecum diferită”, a afirmat Micheál Martin, zâmbind, făcând aluzie la imaginea destul de negativă pe care celebrul om de stat britanic o are în rândul irlandezilor.

„Ne-a adus partea sa de probleme”, a reamintit el.

Donald Trump a fost întrebat şi despre poziţia preşedintei irlandeze, Catherine Connolly, o progresistă care a condamnat vehement războiul din Iran.

„Uite, el are noroc că exist eu”, a afirmat preşedintele american, fără să realizeze că funcţia, în mare parte onorifică, era ocupată de o femeie.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
2
3
4
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
