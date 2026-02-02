Live TV

Kaja Kallas critică formarea unei armate europene independente: „Să nu aruncăm NATO pe fereastră"

Data publicării:
Vice-President of the European Commission and High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Kaja KALLAS during the meeting
Kaja Kallas Foto: Profimedia
Europa trebuie să ceară concesii Rusiei

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat ideea formării unei armate europene separate, avertizând că o astfel de inițiativă ar putea slăbi securitatea continentului și rolul NATO, subliniind că apărarea europeană trebuie consolidată în cadrul alianței.

„Cei care spun că avem nevoie de o armată europeană, poate că nu s-au gândit suficient la acest lucru din punct de vedere practic, pentru că, atunci când ai fost prim-ministru, știi că ai o singură armată și un singur buget de apărare. Dacă faci deja parte din NATO, nu poți crea o armată separată, pe lângă cea pe care o ai deja. În perioade de criză, cel mai important este lanțul de comandă: cine dă ordine cui”, a declarat luni Kaja Kallas, relatează The Guardian.

Șefa diplomației UE susține că este „extrem de periculos” să desprinzi apărarea europei de NATO. „Dacă ai o armată europeană și apoi ai NATO, atunci responsabilitatea se pierde „între scaune”, iar acest lucru este extrem, extrem de periculos. De aceea spun că trebuie să consolidăm apărarea europeană, care este și parte a NATO și este cu adevărat complementară NATO. Să nu aruncăm NATO pe fereastră”, a subliniat ea.

Premierul Norvegiei, Støre, i-a susținut poziția, afirmând că astfel de propuneri provoacă „mult rău” și insistând că „nu acesta este drumul” pe care ar trebui să meargă europenii.

Europa trebuie să ceară concesii Rusiei

Focusul pe concesiile Ucrainei riscă să estompeze responsabilitatea Rusiei, avertizează șefa diplomației UE, care a vorbit și despre situația din Ucraina, cu mai puțin de o lună înainte de intrarea în al patrulea an de la începutul războiului.

Ea a declarat că „problema este că ceea ce vedem acum este că există multă presiune asupra ucrainenilor pentru a face concesii foarte dificile”, avertizând însă că acest lucru riscă „să estompeze imaginea asupra adevăratei probleme”.

„Dacă ne uităm la ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări, unele chiar de trei sau patru ori. Niciuna dintre aceste țări nu a atacat vreodată Rusia”, a spus ea.

Kallas a spus că Europa ar trebui să facă presiuni pentru concesii din partea Rusiei, inclusiv limitarea armatei și a armamentului nuclear, precum și pentru asumarea responsabilității „pentru crimele pe care le-au comis”.

Ea a afirmat că rușii încearcă să se concentreze pe discuțiile cu SUA pentru a evita conversațiile dificile, deoarece consideră că „vorbind cu americanii îi ajută să își susțină cererile, pe care nici măcar nu le-au obținut pe plan militar”.

Totodată, Kallas a subliniat că Uniunea Europeană are „un rol foarte clar” în evaluarea oricărui potențial acord de pace, deoarece „ai nevoie de Europa de partea ta”.

Citește și Apărărea europeană fără SUA, între „obiectiv foarte vizionar” și „simbol al ambiției excesive”: Suntem încă prinși în această discuție

Citește și Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare fără SUA: „Aţi pierde umbrela nucleară americană. Mult succes!”

