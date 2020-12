Liderul republicanilor din Senat, unul dintre principalii aliați ai lui Trump, l-a felicitat pe Biden pentru victoria în alegeri

Liderul majorității republicane din Senatul american, Mitch McConnell, l-a felicitat pe președintele-ales Joe Biden pentru victoria sa în alegerile prezidențiale, recunoscând evidența abia după ce Colegiul Electoral a consfințit, luni, rezultatul alegerilor.

McConnell este unul dintre principalii aliați ai lui Trump din Congres și l-a susținut pe președintele în funcție atunci când a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților, grăbind achitarea acestuia în procesul din Senat, dar și la numirea pe repede înainte a judecătoarei Amy Coney Barrett la Curtea Supremă a Statelor Unite.

„Din această dimineață, țara noastră are în mod oficial un președinte-ales și un vicepreședinte-ales. Multe milioane de americani am sperat că alegerile prezidențiale vor avea un rezultat diferit, însă sistemul nostru constituțional are procese care determină cine va intra în funcție în 20 ianuarie. Colegiul Electoral s-a pronunțat, așa că astăzi vreau să îl felicit pe Joe Biden. Președintele-ales nu este străin de Senat. El și-a devotat viața serviciului public. O felicit, de asemenea, și pe colega noastră din California, senatoarea Kamala Harris”, a spus Mitch McConnell, conform The Independent.

McConnell este cunoscut pentru partizanatul său feroce

Unul dintre republicanii cunoscuți pentru partizanatul dur, McConnell a fost cel care a blocat numirea lui Merrick Garland, nominalizat de Barrack Obama la Curtea Supremă în martie 2016, după moartea lui Antonin Scalia.

McConnell a motivat atunci că președintele nu poate face nominalizarea pentru că este în ultimul an de mandat, deși nu exista niciun fel de prevedere constituțională în acest sens, iar timpul era mai mult decât suficient pentru a derula procedura. Data limită ar fi fost 3 ianuarie 2017, data la care urma să intre în funcție noul congres. Într-un final, Donald Trump a fost cel care a făcut numirea la Curtea Supremă, în persoana lui Neil Gorsuch.

McConnell nu și-a mai respectat, însă, propria rigoare în 2020, după moartea judecătoarei Ruth Bader Ginsburg cu o lună și jumătate înainte de alegeri și a forțat procedura pentru confirmarea rapidă a lui Amy Coney Barrett, dovedind că motivul real pentru blocarea lui Garland în 2016 ținea doar de partizanatul său ideologic dur și de calcule politice.

Editor : Adrian Dumitru