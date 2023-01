La conacul din statul Tennessee pe care Lisa Marie Presley l-a moştenit de la tatăl său, legendarul cântăreţ rock'n'roll Elvis Presley, au sosit încă de la primele ore numeroși artiști pentru a-i aduce cântăreței un ultim omagi, transmite Reuters. Lisa Marie Presley a încetat din viaţă la 12 ianuarie.

Lisa Marie Presley va fi înmormântată la Graceland lângă mormântul fiului ei, Benjamin Keough. El s-a sinucis în 2020, iar artista a fost extrem de marcată de moarea lui, la doar 27 de anil.

Mormântu Lisei Marie este de asemenea lângă cel al tatălui ei, celebrul Elvis Presley.

După înmormântarea Lisei Marie Presley este programată o slujbă publică pe gazonul din faţa conacului Graceland, urmată de o procesiune la mormântul cântăreţei.

Lisa Marie Presley este înmormântată lângă fiul ei și tatăl ei, Elvis Presley. Foto: Profimedia Deschide galeria foto

Lisei Marie Presley a murit pe 12 ianuarie, la 54 de ani, după ce a suferit un stop cardiac la domiciliul său.

În urma ei au rămas fiicele sale, Riley Keough, în vârstă de 33 de ani şi gemenele Finley şi Harper Lockwood, în vârstă de 14 ani.

Cu două zile înainte de tragedie, Lisa Marie Presley a participat alături de mama sa, Priscilla Presley, la ceremonia de decernare a Globurilor de Aur, unde actorul Austin Butler a câştigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea tatălui ei în filmul "Elvis" şi le-a adus un omagiu ambelor femei în discursul de acceptare a premiului.

Lisa Marie Presley şi-a început cariera muzicală în anii 2000 cu două albume, "To Who It May Concern" şi "Now What", care au ajuns în top 10 al clasamentului albumelor Billboard 200.

Ea a fost căsătorită şi a divorţat de patru ori, inclusiv cu starul pop Michael Jackson şi cu actorul Nicholas Cage.

A fost singurul copil al uneia dintre cele mai mari vedete a scenei muzicale americane şi avea 9 ani în 1977 când Elvis Presley a murit din cauza insuficienţei cardiace, la 42 de ani, la Graceland. Conacul este în prezent o populară atracţie turistică.

