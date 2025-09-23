Live TV

Lituania și-a schimbat legile pentru a putea doborî dronele rușilor

Dronă Shahed în zbor pe fundalul unui cer cu nori
Dronă Shahed, de producție iraniană

Parlamentul lituanian (Seimas) a votat marţi amendamente la legislaţia existentă pentru a permite forţelor armate ale ţării baltice, membră NATO şi având graniţă cu Rusia şi Belarus, precum şi cu Polonia, să neutralizeze mai rapid şi mai uşor dronele ce reprezintă o ameninţare pentru spaţiul aerian naţional.

Într-un comunicat, Parlamentul a indicat că deputaţii au adoptat amendamente la legea privind aviaţia şi la statutul privind utilizarea forţei militare pentru a permite o reacţie rapidă din partea armatei.

"Amendamentele la ambele legi au scopul de a crea condiţii suplimentare pentru a răspunde cât mai rapid şi mai sigur posibil numărului în creştere de încălcări ale spaţiului aerian comise de aeronave fără pilot din ţări ostile ce reprezintă o ameninţare atât pentru securitatea publică, cât şi pentru cea a statului", a declarat viceministrul apărării, Karolis Aleksa.

Anterior, soldaţii lituanieni puteau folosi forţa militară doar în două cazuri: împotriva aeronavelor utilizate ca arme sau împotriva celor care zburau în zone interzise şi reprezentau o ameninţare pentru instalaţiile cu importanţă pentru stat, informează EFE, potrivit Agerpres.

Aceste amendamente vor permite armatei lituaniene să doboare drone chiar şi în cazul în care acestea încalcă regulile în zonele restricţionate, ceea ce înseamnă că va putea răspunde la ameninţări mai devreme şi va putea acţiona mai rapid.

Schimbările legislative stabilesc că, prin decizie a ministrului apărării sau a unei persoane autorizate de către acesta, se va putea folosi forţa militară împotriva aeronavelor fără pilot într-o zonă interzisă sau restricţionată dacă zborurile acestora se fac cu încălcarea procedurii stabilite de comandantul şef al forţelor armate.

Zonele restricţionate vor fi activate doar în caz de reală necesitate, adică la solicitarea comandantului forţelor armate.

Reţeaua de zone restricţionate va fi stabilită de către ministrul transporturilor în coordonare cu forţele armate. Piloţii vor fi avertizaţi cu cel mult zece minute înainte de activarea zonei şi vor trebui să părăsească imediat zona restricţionată. Pentru a garanta capacitatea de a transmite astfel de avertizări, aeronavele care zboară în spaţiul aerian necontrolat vor trebui să fie dotate cu echipamente de radiocomunicaţie şi transpondere radar.

Această cerinţă privind echipamentele va intra în vigoare începând cu 1 mai 2026.

Planoarele, aeronavele motorizate, baloanele libere şi aeronavele obişnuite care nu dispun de transpondere radar vor trebui să poarte o altă echipare de identificare recunoscută de furnizorul de servicii de trafic aerian.

Modificările legislative ce permit proceduri mai rapide pentru doborârea dronelor care încalcă spaţiul aerian lituanian survin după incidentele petrecute în ultimele săptămâni pe flancul estic al NATO, inclusiv în regiunea baltică, precum incursiunea unor vehicule aeriene fără pilot ruseşti în Polonia şi în România, şi încălcarea spaţiului aerian estonian de către trei avioane de vânătoare MiG-31.

În cazul Lituaniei, o dronă lansată de Rusia a căzut la o bază militară, iar o dronă de supraveghere s-a prăbuşit de cealaltă parte a frontierei cu Belarus.

