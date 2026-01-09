Lovitură pentru economia Germaniei: exporturile scad, livrările către SUA se prăbușesc

Exporturile Germaniei au scăzut în noiembrie 2025, reducând excedentul comercial la 13,1 miliarde de euro, de la 17,2 miliarde de euro în luna precedentă. Declinele au fost generate de schimburi comerciale mai slabe cu Uniunea Europeană și de o scădere accentuată, de la un an la altul, a livrărilor către Statele Unite, în timp ce importurile din afara UE au crescut, potrivit Euronews.

Motorul exporturilor germane a traversat o nouă lună dificilă în noiembrie 2025, arată datele recente, care indică o scădere lunară a livrărilor externe, în condițiile în care importurile au continuat să crească.

Datele publicate de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei (Destatis) arată o restrângere a excedentului comercial, într-un moment în care cea mai mare economie a Europei urmărește cu atenție evoluția cererii externe.

„În noiembrie 2025, exporturile Germaniei au scăzut cu 2,5% comparativ cu octombrie 2025, după ajustarea în funcție de calendar și sezonalitate, în timp ce importurile au crescut cu 0,8%.”

Aceeași raportare precizează că, față de aceeași lună a anului precedent, exporturile au scăzut cu 0,8%, iar importurile au crescut cu 5,4%.

Exporturile de bunuri, ajustate sezonier, au fost evaluate în noiembrie 2025 la 128,1 miliarde de euro.

Importurile au totalizat 115,1 miliarde de euro, Destatis indicând un excedent comercial de 13,1 miliarde de euro.

„În octombrie 2025, balanța comercială ajustată în funcție de calendar și sezonalitate a fost de +17,2 miliarde de euro. În noiembrie 2024, aceasta a fost de +20,0 miliarde de euro.”

Cu alte cuvinte, excedentul nu doar că a scăzut de la o lună la alta, ci este mai mic și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Dificultățile comerciale se reflectă și în schimburile din interiorul Uniunii Europene, unde Germania rămâne principalul motor economic al blocului.

„Comparativ cu octombrie 2025, exporturile către țările UE, ajustate în funcție de calendar și sezonalitate, au scăzut cu 4,2%, iar importurile din aceste state cu 4,0%.”

În schimb, comerțul cu țările din afara Uniunii Europene a urmat un tipar diferit: „Comparativ cu octombrie 2025, exporturile către țări terțe au scăzut cu 0,2%, în timp ce importurile din aceste state au crescut cu 6,3%.”

Pe scurt, Germania exportă și importă mai puțin în relația cu UE decât în luna octombrie, dar importă mai mult din țări din afara blocului comunitar.

În rândul partenerilor individuali, Statele Unite au rămas cea mai mare piață de export a Germaniei, însă tendința a fost negativă: exporturile către SUA au totalizat 10,8 miliarde de euro, în scădere cu 4,2% față de luna precedentă.

„Comparativ cu noiembrie 2024, exporturile către Statele Unite au scăzut cu 22,9%, după ajustarea în funcție de calendar și sezonalitate.” Exporturile către China au crescut de la o lună la alta, în timp ce livrările către Marea Britanie au scăzut.

Datele evidențiază vulnerabilitatea Germaniei la schimbările de cerere și la presiunile de preț, în contextul în care economia încearcă să iasă dintr-o perioadă de stagnare.

