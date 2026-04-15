Un milion de europeni cer suspendarea acordului de asociere UE–Israel pentru „crimele din Gaza”

Pro-Palestine demonstration in Palermo
Demonstrație pro-Palestina la Palermo, 2025. Sursa foto: Profimedia Images

O inițiativă cetățenească prin care se solicită suspendarea completă a acordului de asociere UE–Israel a atins pragul de un milion de semnături necesar pentru a declanșa un răspuns din partea Comisiei Europene și a Parlamentului European.

O petiție civică cere suspendarea totală a Acordului de asociere UE–Israel, invocând presupuse crime de război, și a strâns un milion de semnături în toate cele 27 de state membre, relatează Euronews.

Potrivit regulilor UE, Comisia Europeană și Parlamentul European trebuie acum să evalueze solicitarea. Aceasta vine în contextul în care nordul Fâșiei Gaza continuă să fie lovit de atacuri israeliene, în ciuda unui armistițiu cu Hamas intrat în vigoare în luna octombrie a anului trecut.

Potrivit textului inițiativei, statul Israel este responsabil pentru „un nivel fără precedent de ucidere și rănire a civililor, strămutarea la scară largă a populației și distrugerea sistematică a spitalelor și a facilităților medicale din Gaza”.

De asemenea, sunt invocate „încălcarea mai multor reguli și obligații din dreptul internațional” de către Israel și faptul că nu a reușit „să prevină genocidul, așa cum a dispus Curtea Internațională de Justiție”, ca motive pentru suspendarea acordului.

Inițiativa cetățenească europeană a fost lansată de Alianța Stângii Europene (ELA), împreună cu organizații ale societății civile și mișcări pro-palestiniene. Autoritățile naționale au acum la dispoziție trei luni pentru a verifica semnăturile, după care inițiativa poate fi depusă oficial.

Comisia Europeană va trebui apoi să precizeze ce măsuri intenționează să ia ca răspuns sau să explice de ce nu va acționa. Parlamentul European trebuie să organizeze o audiere cu inițiatorii și poate, de asemenea, să dezbată și să voteze o rezoluție. Cu toate acestea, lansele ca inițiativa să câștige tracțiune sunt mici.

Acordul de asociere UE–Israel, intrat în vigoare în anul 2000, stă la baza dialogului politic și a cooperării economice. UE este cel mai mare partener comercial al Israelului, cu un volum total al schimburilor de bunuri care a ajuns la 42,6 miliarde de euro în 2024.

În septembrie 2025, pe fondul continuării ofensivei Israelului în Gaza, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus suspendarea parțială a acordului, invocând „foamete provocată de om” și „o încercare clară de a submina soluția celor două state”.

Propunerea a stagnat ulterior, statele membre fiind profund divizate. Țări precum Germania, Ungaria și Cehia s-au opus măsurii, împiedicând formarea majorității calificate necesare pentru adoptarea unor restricții comerciale. De asemenea, mai mulți diplomați au declarat pentru Euronews că, în întâlniri recente, mai multe state membre și-au reiterat reticența de a avansa în această direcție.

