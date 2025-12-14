Lovitură pentru Kremlin: veniturile din petrol și gaze pentru decembrie sunt estimate la cel mai scăzut nivel din 2020

Veniturile Rusiei din petrol și gaze naturale sunt estimate să scadă în decembrie la aproape jumătate față de anul trecut, atingând cel mai scăzut nivel din 2020, potrivit unui raport Reuters publicat pe 12 decembrie, citat de Kyiv Independent.

Scăderea, până la aproximativ 410 miliarde de ruble (circa 5,17 miliarde de dolari), este determinată de reducerea prețurilor globale la petrol și de aprecierea rublei. Acest nivel reprezintă cel mai scăzut venit lunar din petrol și gaze pentru Rusia din 2020 încoace.

În continuare, veniturile din petrol și gaze rămân principala sursă de finanțare a Kremlinului, contribuind cu aproximativ un sfert la bugetul federal. Totuși, aceste încasări sunt supuse unei presiuni tot mai mari din cauza creșterii cheltuielilor pentru apărare și securitate, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei în 2022.

Pentru întregul an, veniturile din petrol și gaze sunt estimate la 8,44 trilioane de ruble (aproximativ 105 miliarde de dolari), cu aproape 25% mai puțin decât anul trecut și sub prognoza Ministerului rus al Finanțelor. Datele se bazează pe calcule Reuters realizate din informații oficiale și din industrie.

Analiștii susțin că Rusia intenționează să acopere deficitul bugetar din decembrie prin împrumuturi, prin emiterea de obligațiuni de stat. Totuși, ei avertizează că situația ar putea deveni mult mai dificilă în 2026, dacă prețurile petrolului rămân scăzute și ipotezele privind cursul de schimb nu se confirmă.

Ucraina și aliații săi occidentali au declarat în repetate rânduri că eforturile de limitare a veniturilor Rusiei din petrol urmăresc să reducă capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

În acest context, Ucraina a vizat în mod repetat infrastructura energetică rusă, inclusiv rafinării și facilități de stocare, cu scopul de a perturba una dintre principalele surse de finanțare ale Kremlinului.

