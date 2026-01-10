Live TV

Lovitură ucraineană cu drone în Rusia. Un depozit petrolier din regiunea Volgograd a luat foc

Data publicării:
Un atac ucrainean cu drone ce viza un depozit de gaz lichefiat a provocat un incendiu de proporţii marţi în Rusia,
O lovitură ucraineană cu drone a provocat un incendiu la un depozit petrolier din districtul Oktiabrski, situat în sudul regiunii ruse Volgograd, au anunţat sâmbătă dimineaţă autorităţile regionale, citate de Reuters.

Guvernatorul Andrei Boşarov a declarat, într-o postare pe Telegram, că nu au fost semnalate victime, dar că localnicii din zonă ar putea fi evacuaţi, potrivit Agerpres.

În ultimele luni, forţele ucrainene au lovit infrastructura energetică a Rusiei, pentru a reduce capacitatea Moscovei de a-şi finanţa campania militară contra Ucrainei.

Ministerul Apărării rus a declarat sâmbătă că în cursul nopţii, până la ora 06:00 GMT, apărarea antiaeriană a armatei ruse a doborât 67 de drone ucrainene.

