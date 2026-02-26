Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la colapsul tratatului nuclear New START (Reuters)

Live TV

Imagini ale resturilor rămase după lovituri ale Rusiei asupra Ucrainei constituie indicii puternice că Moscova a folosit o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe preşedintele american Donald Trump să nu reînnoiască tratatul nuclear cunoscut ca New START, consemnează joi Reuters.

Specialişti care au confirmat o ştire anterioară a agenţiei şi-au bazat analiza pe imagini ale unor fragmente de rachetă de un tip care poate transporta încărcături nucleare; Reuters a primit imaginile de la trei surse ucrainene din structurile de aplicare a legii.

Au fost primele dovezi vizuale publicate până acum care atestă utilizarea armei respective de către Rusia.

Desfăşurarea de zeci de ori a rachetelor incriminate, în războiul din Ucraina, constituie un exemplu elocvent privind modul în care s-a prăbuşit în ultimii ani edificiul de control al armamentelor nucleare rezultat din Războiul Rece, apreciază agenţia citată. Luna aceasta a expirat New START, tratatul care impunea limite pentru armele strategice ale Moscovei şi Washingtonului.

Dezvoltarea de către ruşi a rachetei 9M729 îl făcuse pe Trump să retragă în 2019 Statele Unite din Tratatul INF privind forţele nucleare cu rază intermediară de acţiune, una din componentele centrale ale controlului armamentului. În timpul primului său mandat la Casa Albă, el a afirmat că racheta lansată de la sol poate ajunge la distanţe mult mai mari decât limita de 500 de km permisă.

Procuratura generală a Ucrainei a comunicat în scris agenţiei Reuters în noiembrie anul trecut că o rachetă 9M729 lansată de Rusia în 5 octombrie trecut a parcurs mai mult de 1200 de km, lovind o casă din satul Lapaivka de lângă Lvov şi omorând cinci civili. Instituţia anchetează utilizarea rachetelor în opt regiuni.

Ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga şi alte surse declaraseră în octombrie 2025 că Rusia a atacat de două ori Ucraina cu astfel de rachete în 2022 şi de 23 de ori în perioada august-octombrie anul trecut.

Ruşii au lansat cel puţin alte patru rachete de acelaşi tip în 17 februarie, afirmă una din sursele din forţele de ordine ucrainene. A fost prima dată când s-au raportat cazurile respective, însă din octombrie 2025 mai avuseseră loc atacuri cu aceleaşi arme.

„Resturile sunt similare cu ale altor rachete de croazieră înrudite”

„Imaginile par într-adevăr să arate 9M729. În afară de marcaje, resturile sunt similare cu ale altor rachete de croazieră înrudite cu 9M729", a declarat Jeffrey Lewis, membru distins în securitatea globală la Colegiul Middlebury din statul american Vermont.

Analişti de la firma britanică de informaţii din domeniul apărării Jane's au arătat că resturile vizibile în cele 10 imagini provin foarte probabil de la o rachetă 9M729 lansată de la sol.

Forţele de ordine ucrainene au afirmat că imaginile prezintă fragmente recuperate din regiunile Jitomir, Lvov, Hmelniţki şi Viniţia, toate din vestul Ucrainei.

Reuters nu a reuşit să verifice unde şi când au fost fotografiate fragmentele.

Unul din acestea este inscripţionat cu numărul de serie 0274, iar altele cu 9M729. Într-un alt caz, un reporter al agenţiei a văzut un fragment marcat cu 9M729, însă un oficial ucrainean i-a cerut să nu fotografieze obiectul în vederea publicării.

Ministerul Apărării de la Moscova nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta.

Racheta 9M729 poate ajunge la 2.500 de km

Rusia a recunoscut existenţa rachetelor incriminate, dar a susţinut că acestea nu încălcau tratatul din 1987 şi nu puteau ajunge decât la distanţa permisă. În august anul trecut, ruşii au anunţat că nu mai respectă nicio limită privind desfăşurarea rachetelor cu rază medie de acţiune care pot transporta încărcături nucleare.

Tratatul INF interzicea explicit rachetele lansate de la sol cu o rază de acţiune de peste 500 de km, deoarece lansatoarele sunt uşor de camuflat, deci armele sunt o ameninţare mai mare decât bombardierele sau navele militare urmărite de forţele armate.

Atât rachetele ruseşti Oreşnik, cât şi 9M729 pot transporta încărcături convenţionale sau nucleare, iar în raza lor de acţiune se află mai multe capitale europene. Potrivit site-ului de internet Missile Threat realizat de Centrul de Studii Strategice şi Internaţionale din Washington, 9M729 poate ajunge la 2.500 de km.

Lewis a apreciat ca surprinzătoare decizia ruşilor de a folosi în Ucraina racheta cu capacitate nucleară şi implicit de a permite experţilor militari să îi studieze performanţele în luptă şi să examineze fragmentele. El a apreciat că Rusia ar putea dispune de stocuri relativ mici de rachete de croazieră sofisticate şi de aceea este dispusă să folosească stocurile de rachete cu rază lungă.

Mai multe state membre ale NATO încearcă în prezent să achiziţioneze sau să dezvolte arme cu rază lungă de acţiune, pentru lovituri în adâncimea teritoriului inamic, reducând astfel decalajul între capacităţile lor de descurajare şi cele ale Rusiei. Unele guverne europene sunt îngrijorate că Statele Unite ar putea să renunţe la angajamentul de a proteja Europa, după ce Washingtonul le-a transmis că trebuie să preia responsabilitatea principală pentru apărarea convenţională a continentului.

