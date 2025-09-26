Live TV

Lui Macron i se cere să-l grațieze pe Sarkozy, pentru ca acesta să nu ajungă la închisoare: „O umilire a statului şi instituţiilor”

nicolas sarkozy suparat
Nicolas Sarkozy. Foto: Profimedia

Un fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, a cerut vineri ca fostul şef de stat să fie graţiat înainte să ajungă în închisoare, şi denunţă o „o umilire a statului şi instituţiilor”, relatează AFP.

„O graţiere nu şterge condamnarea şi poate fi parţială. Aşadar, nu mi se pare absurd să fie graţiat cu privire la pedeapsa complementară, adică execuţia provizorie (a încarcerării) care nu este susceptibilă de recurs”, a declarat la RTL Gaino.

Fără „să oprească recursurile prin care el (Nicolas Sarkozy) vrea să-şi demonstreze nevinovăţia”, această graţiere „ar putea foarte bine să elimine această hotărâre (cu privire la încarcerare) care este totuşi o umilire nu doar a lui Nicolas Sarkozy, ci şi a statului şi instituţiilor”, sugerează el.

Potrivit Articolului 17 al Constituţiei franceze, „preşedintele Republicii are dreptul să graţieze cu titlu individual”.

Ea poate duce la scutirea de la executarea totală sau parţială a unei pedepse sau comutarea acesteia într-o pedeapsă mai uşoară, și nu se aplică decât unei condamnări definitive şi executorii, însă nu o şterge, iar aceasta continuă să figureze în cazierul judiciar cu menţiunea graţierii acordate.

În dosarul finanţării libiene a campaniei sale electorale victorioase din 2007, Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani închisoare de către un tribunal care a dispus încarcerarea acestuia, după ce l-a găsit vinovat de asociere de răufăcători, fără să aştepte un proces în apel.

La unison cu dreapta şi extrema dreaptă după pronunţarea hotărârii, Guaino a denunţat „un fel de lovitură de stat judiciară”, „o mişcare de fond foarte periculoasă pentru democraţiile occidentale prin care puterea judiciară este pe cale să facă un pas înaintea puterii politice”.

În întreaga ţară „există un război declarat între puterea politică şi puterea judiciară. Este un război umilitor şi foarte grav pentru justiţia însăşi”, a apreciat el.

În Statele Unite, „judecători au încercat să-l condamne pe Trump. Nu au reuşit s-o facă la timp. Rezultatul este că alegătorii au călcat în picioare justiţia, iar justiţia este prima victimă a acestui război”, prin represaliile preşedintelui american, a comentat el.

ANALIZĂ. Căderea spectaculoasă a lui Sarkozy marchează un punct de cotitură în lupta Franței împotriva corupției

