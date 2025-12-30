Luna, noul front geopolitic: Cum vrea Germania să fie în prima linie a cursei spațiale și cum se repoziționează marile puteri

Oamenii se pregătesc să revină pe Lună, iar odată cu această întoarcere se reactivează vechi rivalități și apar ambiții noi, într-un context geopolitic tot mai tensionat. Europa își dorește un rol mai vizibil în noua cursă spațială, iar Germania vrea să se afle în prima linie, într-un moment considerat de oficiali drept o oportunitate istorică pentru Berlin, potrivit Euronews.

Următoarea aselenizare este programată pentru 2027, într-o perioadă marcată de reînarmare, apariția unor noi blocuri de putere și tensiuni tot mai mari între Est și Vest, elemente care amintesc, în multe privințe, de Războiul Rece. Spațiul a redevenit astfel un teren de competiție strategică, iar o prezență permanentă pe Lună este privită nu doar ca progres științific, ci și ca o demonstrație de putere tehnologică și geopolitică.

O nouă aselenizare ar putea influența viitoarele standarde din explorarea spațiului, regulile privind utilizarea resurselor și modul în care va funcționa cooperarea internațională. În acest context, Uniunea Europeană începe să fie văzută tot mai mult nu doar ca partener al Statelor Unite, ci ca un posibil actor independent în spațiu.

Programul Artemis și rolul Europei

Revenirea oamenilor pe Lună face parte din programul Artemis, coordonat de NASA, cu sprijinul unor parteneri internaționali importanți, în special Agenția Spațială Europeană (ESA). Prima misiune cu echipaj uman pe orbită lunară, Artemis 2, este programată pentru prima jumătate a anului 2026, urmând ca în 2027, prin Artemis 3, astronauții să ajungă din nou pe suprafața Lunii, pentru prima dată din 1972. Programul prevede și construirea stației lunare Gateway, pe termen lung.

Europa are un rol-cheie nu doar la nivel politic, ci și tehnologic. Modulul de serviciu al capsulei Orion, esențial pentru misiunile Artemis, este dezvoltat de ESA pentru NASA și este construit în mare parte în Germania. Contribuția europeană ar putea fi recunoscută și simbolic: conducerea ESA a anunțat că primii europeni care ar putea ajunge pe Lună ar urma să fie astronauți germani, francezi și italieni, Germania fiind prima pe listă.

Cine ar putea fi primul german pe Lună

În prezent, patru astronauți germani sunt luați în calcul pentru o viitoare misiune lunară. Cei mai bine poziționați sunt Alexander Gerst și Matthias Maurer, ambii membri activi ai corpului de astronauți ESA și foști participanți la misiuni pe Stația Spațială Internațională.

Experiența anterioară în spațiu este un criteriu esențial în procesul de selecție, ceea ce îi avantajează pe cei doi. Ceilalți astronauți germani din rezerva ESA nu au încă această experiență, însă nu este exclus ca, până la lansarea efectivă a unei misiuni lunare, să îndeplinească și ei condițiile necesare.

Alexander Gerst s-a declarat deja deschis unei misiuni pe Lună, subliniind că participarea la programul lunar oferă avantaje strategice importante. Implicarea directă în aceste misiuni ar menține Europa în avangarda tehnologiilor spațiale, inclusiv în domenii precum observarea Pământului, cercetarea climatică și autonomia tehnologică.

Europa și ambiția independenței spațiale

Un european pe Lună ar avea și o valoare simbolică majoră pentru Uniunea Europeană, care, în pofida cooperării strânse cu SUA, rămâne dependentă de Washington în multe domenii ale explorării spațiului. În paralel, Bruxelles-ul își propune să reducă această dependență.

Această direcție este susținută de un buget record al ESA, de aproape 22,1 miliarde de euro pentru perioada 2026–2028, alocat în mare parte dezvoltării accesului independent al Europei la spațiu. Germania este cel mai mare contributor la acest buget, cu 5,1 miliarde de euro, iar oficialii de la Berlin vorbesc deschis despre un program spațial „Made in Germany”.

Potrivit autorităților germane, investițiile în domeniul spațial sunt necesare chiar și într-un context bugetar dificil, fiind considerate esențiale pentru securitatea, suveranitatea și competitivitatea tehnologică a Europei.

Competiția globală se intensifică

În timp ce Europa și SUA colaborează în cadrul programului Artemis, alte mari puteri își accelerează propriile ambiții. Rusia plănuiește investiții masive în sectorul spațial, inclusiv dezvoltarea unui serviciu propriu de internet prin satelit, însă perspectivele sale în cursa spre Lună sunt afectate de probleme financiare și logistice. O misiune lunară rusă a fost deja amânată pentru 2028.

China, în schimb, avansează rapid și se poziționează tot mai clar ca rival strategic al Statelor Unite. Beijingul și-a stabilit ca obiectiv oficial trimiterea unei misiuni cu echipaj uman pe Lună până în 2030, deși detaliile concrete rămân limitate.

Un prim pas simbolic

Pentru Germania, drumul spre Lună ar putea începe încă din 2026, într-un mod simbolic. O creatoare italiană stabilită la Berlin a conceput o mascotă care ar putea zbura la bordul misiunii Artemis 2, continuând tradiția obiectelor simbolice trimise în spațiu încă de la primul zbor al lui Yuri Gagarin.

Dacă acest obiect va ajunge pe orbită, ar putea reprezenta primul semn vizibil al ambiției Germaniei de a fi prezentă, cândva, pe suprafața Lunii, într-o cursă spațială care devine tot mai mult un test de putere, influență și tehnologie.

Editor : Ș.A.