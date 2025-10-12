Zelenski susține că militarii Kievului avansează pe frontul de sud: „Continuă acţiunile de contraofensivă”

Contraofensiva ucraineană a înregistrat progrese atât în regiunea sudică Zaporojie, cât şi într-o zonă din regiunea Doneţk, punctul central al conflictului, unde Kievul a repurtat succese, a afirmat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Kievul susţine de câteva săptămâni că forţele sale au avansat în jurul oraşului Dobropillia - în apropierea centrului logistic Pokrovsk, una dintre ţintele-cheie ale trupelor ruse care avansează încet spre vest prin regiunea Doneţk.

În adresarea sa video către naţiune de duminică seară, Zelenski a declarat că forţele Kievului au înaintat mai mult de 3 kilometri în sud, în regiunea Zaporojie. „În acest moment, unităţile ucrainene continuă acţiunile de contraofensivă în apropierea oraşului Dobropillia, dar şi în alte sectoare, în special în regiunea Zaporojie, lângă Orihiv”, a spus el. „Acolo, forţele noastre au avansat – astăzi cu peste 3 km”, a susţinut liderul ucrainean.

Batalionul 24 de asalt separat al armatei ucrainene a postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că, împreună cu o altă unitate, a preluat controlul asupra satului Mali Şcerbakî, situat între Orihiv şi fluviul Nipru.

Raportul Ministerului rus al Apărării rus nu face nicio referire la avansările ucrainene sau la faptul că Mali Şcerbakî ar fi trecut sub control ucrainean. În schimb, Moscova afirmă că trupele sale au lovit trupele şi echipamentele ucrainene în regiunea Zaporojie, inclusiv în satul Novoandriivka, în apropierea satelor Mali Şcerbakî şi Orihiv.

În ultima săptămână, Ucraina şi Rusia au emis relatări contradictorii despre situaţia de pe linia frontului în războiul care durează de mai bine de trei ani şi jumătate. Comandantul suprem al Ucrainei spune că linia frontului se întinde pe o lungime de 1.250 km.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută ofiţerilor superiori că forţele Moscovei au capturat 5.000 km pătraţi de teritoriu în acest an şi deţin avantajul strategic în toate sectoarele liniei frontului.

O zi mai târziu, Zelenski a declarat că forţele ucrainene au provocat pierderi grele trupelor ruse în apropiere de Dobropillia şi că „se apără” în toate celelalte direcţii.

Editor : C.S.