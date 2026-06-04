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Aleksandar Vucic a fost avertizat de agenția de securitate a Serbiei să nu meargă la summitul UE din Muntenegru. Motivele invocate

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Serbia's President Aleksandar Vucic speaks during a press conference in his office in Belgrade
Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic. Foto: REUTERS/Marko Djurica 

Agenția de securitate a Serbiei l-a avertizat pe președintele Aleksandar Vucic să nu se deplaseze vineri în Muntenegru pentru un summit cu liderii Uniunii Europene și ai țărilor balcanice, invocând amenințări la adresa securității pe fondul unui schimb de replici diplomatice între cele două țări, relatează Reuters.

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să sosească vineri în orașul de coastă Tivat pentru a se întâlni cu liderii celor șase țări din Balcanii de Vest și a discuta progresele înregistrate în vederea aderării la UE.

Agenția pentru Securitate și Informații din Serbia (BIA) a declarat miercuri seara într-un comunicat că o vizită în Muntenegru reprezintă un risc ridicat pentru securitatea lui Vucic, din cauza „activităților ostile ale serviciilor secrete străine și a prezenței unui clan criminal în această țară”.

Președinta Parlamentului, Ana Brnabic, a declarat că Vucic intenționa să se deplaseze la Tivat în ciuda avertismentului și că urma să aibă acolo câteva întâlniri importante.

Avertismentul a venit după ce mass-media din capitala Podgorica a relatat că, miercuri, Muntenegru a respins un avion cu 87 de bărbați din Serbia care aterizase la Tivat, afirmând că aceștia reprezentau o amenințare la adresa securității în ajunul summitului UE-Balcanii de Vest.

Portalul de știri Vijesti a informat că poliția a reținut două autobuze care urmau să transporte grupul.

Relațiile dintre Serbia și Muntenegru sunt tensionate din cauza legăturilor Podgorica - Kosovo, pe care Serbia nu o recunoaște, precum și a influenței exercitate de Belgrad asupra problemelor politice interne prin intermediul Bisericii și al partidelor politice afiliate Partidului Progresist Sârb al lui Vucic.

Muntenegru, stat membru al NATO, și-a dobândit independența în 2006, în urma dizolvării uniunii cu Serbia, și, spre deosebire de Belgrad, a impus sancțiuni împotriva Rusiei, aliniindu-și politica externă la cea a Uniunii Europene.

Miercuri seara, Serbia a instituit un control mai strict la frontiera cu Muntenegru, ceea ce a dus la formarea unor cozi lungi la punctele de trecere a graniței, a relatat postul de televiziune sârb N1.

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Editor : A.M.G.

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