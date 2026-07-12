Au apărut noi informații despre incendiile care au devastat sudul Spaniei. Autoritățile au reușit să identifice toate cele 12 persoane care și-au pierdut viața. Este vorba despre cetățeni britanici, belgieni și un cetățean spaniol. Între timp, rudele victimelor acuză autoritățile că nu ar fi transmis la timp alertele către populație.

Incendiul din Almeria este acum sub control, potrivit pompierilor. Până în prezent, flăcările au distrus aproximativ 7.000 de hectare de vegetație și pădure. În continuare, aproximativ 1.000 de persoane așteaptă acordul autorităților pentru a se putea întoarce la locuințele lor.

Revenirea locuitorilor în zonele afectate se va face treptat. Deja, încă de sâmbătă seara, aproximativ 400 de persoane s-au întors acasă și au descoperit dezastrul lăsat în urmă de incendii. Zeci de locuințe au fost mistuite de flăcări.

Operațiunea de căutare a persoanelor dispărute continuă. Inițial, pe listă figurau 24 de nume, aînsă în prezent numărul acestora a scăzut la 19.

În cazul a patru persoane, membrii familiilor și prietenii au anunțat pe rețelele sociale și au informat autoritățile că au reușit să ia legătura cu acestea și că sunt în siguranță.

Almeria, Spania. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Toate victimele au fost identificate cu ajutorul probelor ADN furnizate de rude. Printre persoanele decedate se numără cetățeni britanici, belgieni și un cetățean spaniol.

Au existat și incidente în zonele afectate de incendii. Două persoane au fost reținute după ce s-au întors la locuințele lor fără acordul pompierilor. Acestea sunt acuzate de nesupunere gravă și de punerea în pericol a propriei vieți.

Totodată, familiile unora dintre victime aduc acuzații autorităților după această tragedie. Potrivit acestora, există neclarități în versiunea oficială a evenimentelor, iar victimele nu ar fi primit niciun avertisment sau ordin de evacuare în momentul izbucnirii incendiului.

Editor : C.S.