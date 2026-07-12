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Incendiu devastator într-un pub din Bangkok: cel puţin 27 de morţi

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Incendiu devastator într-un pub din Bangkok: cel puţin 27 de morţi. Foto via News.ro
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Cel puţin 27 de persoane au murit, iar altele au fost rănite după ce un incendiu de proporţii a izbucnit într-un pub din Bangkok. Martorii au povestit că, după apariția fumului în apropierea scenei, curentul s-a întrerupt, s-a auzit o explozie, iar localul a fost cuprins rapid de fum și flăcări, relatează The Associated Press și News.ro.

Echipele de salvare au declarat că incendiul a fost semnalat în jurul miezului nopţii.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat reporterilor aflaţi la faţa locului că 27 de persoane au murit şi că mai mulţi dintre răniţi au fost transportaţi la spital. El a precizat că se anchetează cauza incendiului.

Anutin a spus că un muzician care cânta în pub i-a povestit că a văzut fum ieşind dintr-un întrerupător situat lângă scenă, după care s-a întrerupt curentul, apoi s-a auzit o explozie, iar fumul dens a umplut rapid localul.

Multe dintre victime au fost găsite în toaletele din spatele pubului, a adăugat Anutin.

Pompierilor le-a luat aproximativ o jumătate de oră să stăpânească flăcările. Fotografiile de după dezastru arată mese şi scaune carbonizate, precum şi interiorul distrus al pubului.

Thailanda a mai fost martora unor tragedii similare în trecut. În 2022, 14 persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică, în partea de est a ţării.

Cu mai bine de un deceniu înainte, 66 de persoane au murit, iar peste 200 au fost rănite într-un incendiu izbucnit în timpul petrecerii de Revelion, pe 1 ianuarie 2009, la clubul de noapte Santika din capitala Thailandei. 

Editor : Ș.A.

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