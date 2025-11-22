Mai mulți congresmeni americani, democrați și republicani, critică planul de pace în Ucraina al lui Donald Trump

Mai mulți reprezentanți ai ambelor partide din Congres au criticat proiectul acordului de pace propus de administrația Trump pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, potrivit Kyiv Post.

Senatorul Mitch McConnell, fostul lider al republicanilor din Senat, are impresia că anturajul lui Trump este mai concentrat pe cum să-l mulțumească pe Putin decât pe cum să asigure o pace durabilă în Ucraina.

„Putin a petrecut un an întreg încercând să-l facă de râs pe președintele Trump. Dacă oficialii administrației sunt mai preocupați de cum să-l împace pe Putin decât de asigurarea unei păci reale, președintele are nevoie de noi consilieri. Recompensarea masacrului rus ar fi o catastrofă pentru interesele Americii. Iar o capitulare, cum ar fi retragerea din Afganistan sub Biden, ar fi o catastrofă pentru moștenirea «păcii prin forță»”, a declarat McConnell.

Este mai degrabă „planul lui Putin”

Senatoarea democrată Jean Shaheen, care este copreședintă a Comitetului pentru afaceri externe al Senatului, a declarat că acest lucru pare mai degrabă „planul lui Putin”.

„Ceea ce trebuie să facă cu adevărat SUA este să exercite presiuni asupra lui Putin, să furnizeze arme cu rază lungă de acțiune, să impună sancțiuni secundare companiilor care alimentează mașina de război rusă și să-l oblige pe Putin să se așeze la masa negocierilor reale. În acest acord, nu trebuie să reprezentăm interesele Rusiei”, a subliniat senatoarea.

Șeful Comitetului Forțelor Armate din Senat, republicanul Roger Wicker, a remarcat că planul în 28 de puncte are deficiențe reale și că este „foarte sceptic” cu privire la șansele acestui document de a asigura pacea.

„Ucraina nu poate fi forțată să cedeze teritoriile sale unuia dintre cei mai răi criminali de război din lume, în persoana lui Putin. Dimensiunea și amplasarea forțelor armate ale Ucrainei sunt o alegere suverană a autorităților și a poporului său.

Și orice asigurări oferite lui Putin nu trebuie să răsplătească acțiunile sale malefice sau să submineze securitatea SUA sau a aliaților săi. În special, orice presupunere că putem asigura controlul asupra armamentului cu un mincinos și ucigaș în serie precum Putin trebuie privită cu scepticism”, a subliniat Vicker.

Republicanul Brian Fitzpatrick a început să strângă semnături pentru a supune la vot un proiect de lege privind sancțiuni mai severe împotriva Rusiei.

Reamintim că președintele american Donald Trump a dat Ucrainei timp până la 27 noiembrie pentru a accepta „planul de pace” propus de partea americană.

Vineri, Volodimir Zelenski a adresat un mesaj poporului ucrainean, în care a declarat că Ucraina se află în fața unei alegeri dificile și riscă să-și piardă demnitatea sau partenerul său cheie.

