Mandatul României la președinția Comunității Democrațiilor, prelungit cu un an. Aurescu: Este o recunoaștere a credibilității noastre

Mandatul președinției române a Comunității Democrațiilor a fost prelungit cu un an, a anunțat marți ministrul de Externe Bogdan Aurescu, care vede acest lucru ca o recunoaștere a credibilității României în plan internațional „pentru sprijinirea statului de drept”. Comunitatea Democrațiilor (CoD) a fost înființată în anul 2000, ca o structură inter-guvernamentală de anvergură globală, care are ca obiective promovarea unor societăți pașnice pentru o dezvoltare durabilă, accesul la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

România deține președinția Comunității Democrațiilor din septembrie 2019, pentru un mandat de doi ani, care a fost prelungit cu încă un an, până în septembrie 2022.

Decizia de prelungire a fost luată în mod unanim de statele membre ale Consiliului Guvernator al Comunității Democrațiilor (CoD) la 17 mai 2021, potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe.

„Prelungirea mandatului României survine în condiții excepționale și are loc în contextul necesității asigurării continuității și gestionării eficiente a activității CoD, inclusiv ca urmare a faptului că pandemia de COVID-19 a afectat calendarul și formatul unora dintre activitățile organizației”, se precizează în comunicat.

Prelungirea mandatului României la conducerea CoD a fost salutată de Secretarul General al CoD, Thomas Garret, și reconfirmă succesul mandatului și viziunii României în fruntea acestui for, pentru consolidarea și promovarea valorilor democratice globale.

În cadrul mandatului său extins, România va continua să promoveze importanța respectării Principiilor Declarației de la Varșovia, documentul fondator al CoD, precum și a cadrului oferit de Declarația de la București din iunie 2020.

Totodată, România va promova în continuare principale obiective asumate la conducerea CoD, inter alia, promovarea democrației pe plan global, ca unic sistem care garantează prosperitatea și dezvoltarea durabilă, facilitarea implicării tinerilor în procesele democratice, precum și relația dintre procesele democratice și tehnologia informației, dar și teme ca rolul egalității de șanse în procesele democratice și cooperarea cu societatea civilă.

Bogdan Aurescu: România are credibilitate pe plan internațional

Ministrul de Externe Bogdan Aurescu consideră că prelungirea mandatului confirmă credibilitatea pe care o are țara noastră pe plan internațional.

„România a preluat Președinția Comunității Democrațiilor într-un moment simbolic al istoriei sale, la 30 de ani de la revenirea în comunitatea de valori căreia îi aparținea de drept și în mod natural – familia democrațiilor. Continuarea exercitării Președinției române în cadrul acestui prestigios for multilateral, care promovează principiile și practicile fundamentale ale democrației în lume, reprezintă o confirmare a rezultatelor notabile ale mandatului de doi ani exercitat deja de România, începând cu 15 septembrie 2019, precum și recunoașterea credibilității și angajamentului autentic al României în plan internațional pentru sprijinirea statului de drept, a normelor de drept internațional și a drepturilor și libertăților fundamentale. Avem convingerea deplină că sistemele democratice, prin respectul pentru drepturile omului, capacitățile instituționale, transparență și încredere, oferă și cel mai bun cadru pentru depășirea situațiilor de criză, inclusiv cea generată de pandemie, așa cum statuează Declarația de la București din 26 iunie 2020, adoptată la Conferința Aniversară pe care am găzduit-o anul trecut pentru marcarea a 20 de ani de la adoptarea Declarației de la Varșovia și înființarea Comunității Democrațiilor. Astfel, România este pregătită să întreprindă, în continuare, demersurile necesare pentru realizarea de progrese pe linia priorităților de agendă stabilite la preluarea mandatului acestui for interguvernamental”, a declarat ministrul de Externe Bogdan Aurescu, potrivit comunicatului.

El spune că România va continua „activitatea intensă pentru promovarea valorilor democratice, precum și acțiunile susținute în vederea dinamizării și eficientizării eforturilor comunității internaționale pentru consolidarea sistemelor democratice, inclusiv prin împărtășirea expertizei noastre și prin sprijinul acordat altor țări aflate pe calea tranziției către democrație sau care încearcă să-și consolideze instituțiile și practicile democratice”.

Un bilanț al celor doi ani de mandat al țării noastre va fi prezentat în septembrie, la cea de-a zecea reuniune ministerială a Comunității Democrațiilor, precum și cea de a doua ediție a Forumului Tinerilor din cadrul Comunității Democrațiilor, care vor avea loc la New York, în marja segmentului la nivel înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

„Aceste acțiuni consecvente vor fi reflectate în consolidarea pe mai departe a comunității de valori și de principii cu partenerii like-minded, inclusiv prin acordarea de sprijin activ pentru organizarea Summitului Global al Democrațiilor anunțat de Președintele american Joseph Biden pentru finalul anului 2021 sau începutul anului următor”, a mai arătat Bogdan Aurescu.

Acțiuni pentru promovarea democrației

Pe durata primilor doi ani ai mandatului Președinției române a CoD au fost organizate mai multe acțiuni care au reliefat angajamentul României în sprijinirea statului de drept, respectiv a protejării drepturilor omului și libertăților fundamentale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19.

O atenție sporită a fost acordată dimensiunii promovării democrației și combaterea influențelor maligne străine, consolidării guvernării democratice prin tehnologie, implicării tinerilor în procesele democratice, rolului femeilor în guvernarea democratică, situațiilor punctuale în care democrația și drepturile omului au fost afectate, precum cea din Myanmar.

Asistența și sprijinul constant ale Secretarului General al CoD, Thomas Garrett, și ale Secretariatului Permanent al CoD au fost esențiale pentru buna desfășurare a mandatului României la CoD, mai ales în contextul imprevizibil generat de pandemia globală de COVID-19.

Ce este Comunitatea Democrațiilor

Comunitatea Democrațiilor (CoD) a fost înființată în anul 2000, la inițiativa SUA, reprezentând o structură inter-guvernamentală, de anvergură globală, care are ca obiective promovarea unor societăți pașnice pentru o dezvoltare durabilă, accesul la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. Comunitatea Democrațiilor este cea mai amplă platformă de dezbatere și schimb de experiență pe tema democrației la nivel global. Avantajul acestui for de dezbateri rezidă în participarea voluntară a statelor, acestea fiind încurajate și motivate să abordeze deschis provocările cu care se confruntă în consolidarea propriei democrații. Totodată, oferă cadrul adecvat pentru schimburi de experiență, împărtășirea unor lecții învățate și, implicit, sporirea cooperării între acestea.

România se numără printre cele 106 state membre ONU care au semnat Declarația de la Varșovia - documentul fondator al Comunității Democrațiilor, Consiliul Guvernator, care se compune din 29 de state, inclusiv România (din 2011), este principalul organ decizional al Comunității Democrațiilor.

