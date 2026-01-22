Live TV

Video Trei belgieni, costumați ca celebrul personaj Borat la un meci de fotbal, au fost condamnați la închisoare în Kazahstan

Sacha Baron COHEN, postava Borat, herec, gesto
Personajul Borat, un jurnalist kazah fictiv, a fost creat de actorul britanic Sacha Baron Cohen. Sursa foto: Profimedia Images

Un tribunal din Kazahstan a condamnat trei suporteri belgieni la pedepse scurte cu închisoarea, după ce au provocat un scandal în tribune la un meci din Liga Campionilor, fiind îmbrăcați în costume de baie inspirate de celebrul personaj Borat.

Potrivit agenției de presă Belga, cei trei cetățeni belgieni au fost reținuți de poliție marți seara, în timpul partidei dintre Kairat Almaty și Club Brugge. Autoritățile au precizat că bărbații se aflau sub influența alcoolului, și-au scos hainele și au făcut scandal în tribune. Joi, o instanță din capitala Astana i-a condamnat la câte cinci zile de detenție administrativă pentru tulburarea ordinii publice.

Un videoclip devenit viral pe platforma X îi arată pe cei trei suporteri purtând costume verzi de tip mankini, în ciuda temperaturilor scăzute din estul Kazahstanului, scandând: „Borat is van ons ole ole” („Borat e al nostru”).

Ministerul de Externe al Belgiei a anunțat că monitorizează cazul. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat pentru publicația POLITICO că situația este urmărită împreună cu ambasada belgiană din Astana. „Le oferim cetățenilor noștri sprijinul consular necesar”, a precizat reprezentantul ministerului.

Personajul Borat, un jurnalist kazah fictiv, a fost creat de actorul britanic Sacha Baron Cohen într-un serial de televiziune cu tentă satirică, care ironiza atitudini sociale din Marea Britanie și Statele Unite. Filmul din 2006, în care Cohen apare purtând un costum mankini verde fosforescent, a avut un succes internațional.

borat
Personajul Borat, interpretat de actorul Sacha Baron Cohen. Sursa foto: Profimedia Images

Inițial, producția a stârnit nemulțumirea autorităților din Kazahstan, care au interzis difuzarea ei. Ulterior, poziția oficială s-a schimbat. Fostul ministru de Externe al țării a declarat, la un moment dat, că este „recunoscător” pentru rolul personajului în atragerea turiștilor. În 2020, odată cu lansarea celui de-al doilea film, autoritățile au folosit expresia „Very nice” în campanii de promovare turistică.

Meciul dintre Kairat Almaty și Club Brugge s-a încheiat cu victoria formației belgiene, scor 4-1, rezultat care a menținut echipa în cursa pentru calificare în UEFA Champions League, cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

