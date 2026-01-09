O nouă taxă pe avere agită miliardarii din Silicon Valley: Unii promit să plătească, alții fug din California

Propunerea unei taxe unice de 5% pe averile de peste un miliard de dolari a declanșat o nouă ruptură în rândul giganților tehnologici din California. În timp ce șeful Nvidia, Jensen Huang, spune că este „perfect de acord” să plătească, alți miliardari celebri, precum Larry Page, Peter Thiel și David Sacks, își mută companiile și reședințele în state fără impozit pe venit, precum Florida sau Texas, scrie The Guardian.

Conform unei propuneri care ar putea fi supusă votului în luna noiembrie, orice rezident al Californiei cu o avere mai mare de 1 miliard de dolari ar trebui să plătească o taxă unică de 5% pe activele sale, pentru a contribui la finanțarea programelor de educație, asistență alimentară și sănătate din stat.

Mai multe figuri din Silicon Valley au amenințat deja că vor părăsi California și își vor muta afacerile în altă parte. Dar Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a cărui avere netă se apropie de 159 de miliarde de dolari, a declarat pentru Bloomberg Television în această săptămână că este „perfect de acord cu asta”.

Am ales să trăim în Silicon Valley. Orice taxe doresc ei să aplice, așa să fie.

Această poziție îl pune în contrast puternic cu Larry Page, cofondatorul Google, Peter Thiel, cofondatorul Palantir, și David Sacks, responsabilul lui Donald Trump pentru AI și cripto, toți indicând recent că părăsesc California pentru state cu taxe mai prietenoase, precum Florida și Texas.

Propunerea de taxă este condusă de sindicatul Service Employees International Union-United Healthcare Workers West. Dacă ar fi adoptată, taxa s-ar aplica retroactiv rezidenților la 1 ianuarie, iar miliardarii ar avea cinci ani la dispoziție pentru a o plăti.

Câți bani ar trebui să plătescă Huang, Page și Thiel

Aceasta înseamnă că Huang ar plăti aproximativ 7 miliarde de dolari, iar Page și Thiel ar plăti sume unice de aproximativ 13 miliarde, respectiv 1,3 miliarde de dolari, în funcție de averea lor actuală.

„Ceea ce rămâne incontestabil este nedreptatea de bază a sistemului actual”, a declarat Suzanne Jimenez, șefa de cabinet a SEIU-UHW, într-un e-mail. „Oamenii care muncesc în mod obișnuit plătesc rate efective mai mari de impozitare decât cei mai bogați americani. Să le cerem celor care au beneficiat cel mai mult de economie să contribuie mai mult, în special pentru a stabiliza sistemele de sănătate aflate sub amenințare directă, este un pas rezonabil.”

Propunerea este încă într-o fază incipientă. Conform legii din California, trebuie să strângă 874.641 de semnături pentru a se califica pe buletinul de vot din noiembrie. Ar trebui, de asemenea, să fie semnată de guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, care a declarat că se opune taxei pe avere.

Cine sunt miliardarii care au fugit deja din California

Aceasta nu este prima fugă a miliardarilor din California. Elon Musk, cea mai bogată persoană din lume, a părăsit statul pentru Texas în 2020, economisind milioane în taxe. El și-a mutat, de asemenea, sediile mai multor companii acolo. Cel mai recent, în 2024, Musk a anunțat că mută SpaceX în Texas din cauza unei legi din California menite să protejeze copiii transgender în școli. El a numit legea „picătura finală”.

Alți miliardari din tehnologie s-au mutat, de asemenea, în Texas, stat care nu are impozit pe venit. Invocând un mediu fiscal mai favorabil, Joe Lonsdale, cofondatorul Palantir, s-a mutat în Austin în 2020, iar Larry Ellison a transferat sediul Oracle acolo în același an (de atunci, el a spus că mută compania la Nashville). Michael Dell, fondatorul Dell Technologies, locuiește de mult timp în Texas.

Sacks și-a făcut anunțul pe 31 decembrie, postând o imagine cu steagul Texasului pe X și spunând: „God bless Texas.” Într-o postare separată în ziua următoare, Sacks a scris: „Ca răspuns la socialism, Miami va înlocui New Yorkul ca și capitală financiară, iar Austin va înlocui San Francisco ca și capitală a tehnologiei.”

Musk, Lonsdale și Dell au răspuns cu mesaje de bun-venit. „Nimeni nu va lupta mai mult pentru spiritul liber și independent al Texasului decât aceia care știu cum e când acesta este înlăturat”, a scris Musk.

Page nu a spus public unde se mută, dar în decembrie, companiile asociate cu cofondatorul Google au depus documente pentru a se înregistra în Florida, potrivit New York Times.

Thiel, care deține o casă în Hollywood Hills, pare și el să își îndrepte atenția către Florida. Firma sa de investiții, Thiel Capital, a anunțat pe 31 decembrie că a deschis un birou în Miami. Firma a spus că Thiel are o reședință personală în oraș din 2020.

Și investitorii critică taxa pe avere

Pe X, investitorii din tehnologie și alți miliardari au criticat taxa propusă pe avere. Chamath Palihapitiya, un capitalist de risc și fost executiv Facebook, a spus că, fără miliardari, „deficitul bugetar al Californiei nu va face decât să crească”, iar Vinod Khosla, un alt investitor, a afirmat că, în baza taxei propuse, „California își va pierde cei mai importanți contribuabili și va ajunge mult mai rău per total”.

Unii au sugerat că vor lucra la înlăturarea lui Khanna din Congres. Martin Casado, partener la firma de capital de risc Andreessen Horowitz, a scris că Khanna „a involuat într-un nesuferit nefrecventabil” și că sprijinul său pentru taxa pe avere l-a îndepărtat de moderați. În replică, Garry Tan, CEO-ul acceleratorului de startup-uri Y Combinator, a scris: „E timpul să-l contestăm în alegeri.”

Jimenez, de la SEIU, a spus că state precum Massachusetts și Washington, care au alte forme de taxe pe avere, au strâns miliarde de dolari pentru a ajuta statul. În același timp, a spus ea, rezidenții cu venituri mari au continuat să-și vadă portofoliile crescând. Jimenez a adăugat că sindicatul este „încurajat” de comentariile recente ale lui Huang și speră că mai mulți miliardari îi vor urma exemplul.

Cât despre Huang, el a spus că Nvidia este în Silicon Valley pentru că acolo sunt inginerii, iar el nu este îngrijorat de o taxă pe miliardari: „Nu această persoană. Această persoană încearcă să construiască viitorul AI”.

Editor : M.I.