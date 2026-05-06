A murit Ted Turner, fondatorul reţelei americane CNN

Ted Turner a fondat CNN în 1980. Foto: Profimedia
Ted Turner, figură emblematică a peisajului media american, fondator al reţelei de ştiri prin cablu CNN, a murit miercuri, la vârsta de 87 de ani, înconjurat de familie, potrivit unui comunicat al Turner Enterprises, scrie News.ro.

În 2018, acest magnat al industriei mass-media a dezvăluit că suferea demenţă cu corpi Lewy, o boală neurodegenerativă care provoacă simptome apropiate de cele ale maladiilor Parkinson şi Alzheimer, scrie Agerpres, preluând AFP.

Un nonconformist în lumea mass-media şi un filantrop, Ted Turner a fondat CNN la 1 iunie 1980, primul post de televiziune prin cablu dedicat exclusiv ştirilor, cu program non-stop, care a a revoluţionat jurnalismul televizat.

Omul de afaceri din Atlanta, născut în Ohio, supranumit „The Mouth of the South” („Vocea Sudului”) pentru natura sa deschisă, a construit un imperiu media ce cuprindea prima superstaţie de cablu şi canale populare de filme şi desene animate, precum şi echipe sportive profesionale, cum ar fi Atlanta Braves.

Ted Turner, un personaj extravagant şi provocator, căsătorit pentru o vreme cu actriţa Jane Fonda, a contribuit la transformarea radicală a industriei mass-media atunci când a înfiinţat CNN în 1980, primul post de televiziune care difuzează ştiri 24 de ore din 24.

Ted Turner a intrat în presă preluând iniţial compania familială din domeniul publicităţii, lăsată moştenire de tatăl său.

După ce a cumpărat mai multe posturi de radio, achiziţionarea în 1970 a unui post TV din Atlanta, aflat într-o situaţie financiară dificilă, a marcat pătrunderea sa în industria de televiziune.

Pe lângă interesul pentru afaceri şi sport, cealaltă mare pasiune a lui, magnatul american era cunoscut şi pentru angajamentul său faţă de cauze filantropice şi protejarea mediului înconjurător.

În 1998, Ted Turner a donat 1 miliard de dolari Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru a înfiinţa Fundaţia Naţiunilor Unite, care se ocupă în special de probleme legate de climă, dezvoltare durabilă, tehnologie şi sănătate.

De asemenea, a creat în 1997 un fond pentru protejarea speciilor ameninţate, precum ţestoasele gopher, fluturii monarh şi anumite specii de broaşte, în colaborare cu proprietari ai unor terenuri private.

În 2015, a lansat Ted Turner Reserves, o iniţiativă de ecoturism care permite vizitarea proprietăţilor sale din New Mexico şi descoperirea proiectelor de conservare a naturii.

