Săptămâna trecută, autoritățile maghiare au deschis o anchetă de spionaj împotriva lui Szabolcs Panyi, unul dintre cei mai respectați jurnaliști de investigație din țară, după ce acesta a investigat dacă ministrul de externe Péter Szijjártó îl suna în mod regulat pe Serghei Lavrov pentru a discuta despre reuniuni confidențiale ale UE. Panyi făcea exact genul de jurnalism pe care jurnaliștii ar trebui să-l practice. „În Ungaria lui Orbán, acest lucru poate atrage acum procurorii la ușa ta”, comentează TVP World.

Cazul de spionaj este șocant, dar nu este neobișnuit. Se înscrie într-un proces de 15 ani prin care Viktor Orbán și partidul său, Fidesz, au capturat, domesticit și restrâns constant spațiul pentru jurnalismul independent.

Observatorii internaționali ai alegerilor au sosit acum la Budapesta înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie. OSCE a declarat că mediul media este un domeniu care „merită o atenție deosebită”, un limbaj diplomatic prudent, dar totuși neobișnuit de direct. Ungaria organizează alegeri într-un sistem informațional pe care o parte l-a petrecut ani de zile reproiectându-l în propriul său avantaj.

Problema pentru principalul contracandidat al opoziției, Péter Magyar, și partidul său, Tisza, depășește chestiunea echității. Analiștii estimează că opoziția ar putea avea nevoie de aproximativ 55% din voturi doar pentru a-și asigura o majoritate parlamentară strânsă.

Acest lucru ar fi deja dificil într-o competiție democratică normală. În Ungaria, dificultatea începe mult mai devreme, în fluxul zilnic de informații, în ceea ce alegătorii văd, aud și li se spune să se teamă.

Cum a fost acaparată presa din Ungaria

Când Orbán a obținut supermajoritatea în 2010, a acționat rapid împotriva mass-mediei. Peste 1.600 de jurnaliști au fost concediați de la radiodifuzorul public național, în timp ce autoritatea de reglementare a mass-mediei a fost umplută cu loialiști. Televiziunea publică nu a dispărut oficial, dar, în practică, a devenit televiziune de stat aproape imediat.

Următoarea etapă s-a bazat pe bani. Guvernul controlează bugete publicitare uriașe prin intermediul companiilor de stat și a redirecționat aceste cheltuieli de la mass-media critice către cele favorabile.

Publicațiile independente care fuseseră odată viabile au fost împinse în pierderi. Nu era nevoie să interzici un ziar dacă îl puteai mai întâi priva de veniturile necesare supraviețuirii.

Orbán a îndemnat apoi susținătorii Fidesz și oamenii de afaceri să investească în mass-media. În noiembrie 2018, acest proiect a atins forma sa cea mai ambițioasă. Într-o singură zi, 476 de instituții media au fost transferate, fără plată, de către proprietarii pro-Fidesz către o nouă fundație numită KESMA.

Guvernul a declarat consolidarea o chestiune de importanță strategică națională și a scutit-o de la aplicarea legii concurenței.

Ce a mai rămas

Astăzi, aproximativ 80% din mass-media maghiară se află sub controlul Fidesz, cu aproximativ 500 de instituții media în cadrul KESMA. Aproximativ 87% din publicitatea politică digitală de pe Google și Meta provine din surse aliniate guvernului. Postul public de televiziune a primit 207 milioane de euro din fonduri publice numai în primele șase luni ale anului 2025.

Spațiul rămas este îngust și nesigur. Un ziar conservator independent se tipărește acum în Slovacia, deoarece nu are încredere în tipografiile maghiare. Încrederea publicului în știrile maghiare se situează la 23%, cel mai scăzut nivel din Europa.

Ironie: bani de la UE

Oligarhii care au construit, extins și apoi au donat holdingurile lor media către KESMA nu și-au făcut averile prin jurnalism. Le-au făcut prin contracte publice, multe finanțate de Uniunea Europeană.

Lőrinc Mészáros, prietenul din copilărie al lui Orbán și acum cel mai bogat om din Ungaria, a câștigat 1,67 miliarde de euro în licitații guvernamentale între 2018 și 2020. 83% din această sumă a fost finanțată de UE, iar jumătate nu a fost niciodată supusă unei competiții deschise, scrie TVP World.

Mészáros și-a donat ulterior participațiile media către KESMA fără a primi niciun forint în schimb. Comisia Europeană desfășoară acum proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva aceluiași sistem pe care banii UE l-au ajutat indirect să se dezvolte.

Terenul de campanie

Pentru Magyar, consecințele practice sunt severe. El are dreptul doar la câteva minute de timp de antenă prevăzute legal înainte de alegeri.

Aceasta este alocarea sa de timp de antenă într-o țară în care televiziunea de stat emite continuu. Când apare în mass-media pro-guvernamentală, este de obicei prezentat ca agent străin, marionetă a Bruxelles-ului sau amenințare la adresa suveranității maghiare.

Acest mesaj este întărit prin operațiuni repetate. Anul trecut, un site de știri compromis a publicat un document de 600 de pagini prezentat ca programul oficial al partidului Tisza. Acesta părea să fie generat de inteligența artificială.

Magyar a câștigat procesul care a urmat, dar povestea a continuat să apară în mass-media guvernamentală timp de săptămâni. Tabloidul Bors a anunțat apoi planuri de a distribui patru milioane de exemplare gratuite ale unui avertisment special cu privire la o presupusă „taxă Tisza”. O instanță a blocat distribuția, dar miniștrii guvernului au împărțit ei înșiși exemplare pe stradă.

Când observatorii OSCE și-au exprimat îngrijorarea cu privire la mediul media în această săptămână, purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltán Kovács, nu a încercat să apere sistemul în termenii săi proprii. În schimb, el a susținut că serviciile secrete ucrainene finanțau opoziția. Inamicii externi sunt invocați nu pentru că explică criticile, ci pentru că ajută la neutralizarea acestora.

Sondaje

Ceea ce face această alegere cu adevărat interesantă este faptul că Tisza a reușit totuși să-și creeze un avânt în acest mediu. Sondajul de sondaje realizat de Politico plasează partidul la aproximativ 50%, cu un avans de aproximativ 10 puncte față de Fidesz.

Magyar a menținut un avans de două cifre față de Fidesz în multe sondaje recente, devenind astfel cel mai serios adversar cu care s-a confruntat Orbán de la revenirea la putere.

El a reușit acest lucru în mare parte în afara sistemului media tradițional. Tisza s-a bazat pe rețelele sociale, pe o rețea de voluntari formată din aproximativ 20.000 de susținători din 208 de grupuri locale, pe un ziar gratuit distribuit personal alegătorilor din mediul rural și pe campania neîncetată a lui Magyar pe teren.

Dacă aceste strategii sunt suficiente este o altă problemă. Analiștii de la Carnegie Europe susțin că Tisza ar putea avea nevoie de aproximativ 55% din voturile populare pentru a-și asigura o majoritate parlamentară simplă, în timp ce Fidesz ar putea păstra o supermajoritate constituțională cu doar 45%.

Dacă va câștiga

Și dacă Magyar câștigă, începe partea cea mai grea. El a declarat luna trecută pentru Reporteri fără Frontiere că Ungaria are nevoie de „mass-media publică complet diferită, care să ofere informații oamenilor, nu să-i amenințe și să nu difuzeze dezinformare”.

El a promis să reducă publicitatea de stat către canalele KESMA, să renunțe la contestația juridică a Ungariei împotriva Legii UE privind libertatea presei și să închidă Oficiul pentru Protecția Suveranității, organismul care etichetează jurnaliștii independenți drept agenți străini și alimentează campaniile de denigrare împotriva lor.

Acestea sunt promisiuni semnificative, dar nu rezolvă problema structurală. KESMA este o fundație privată și el nu o poate pur și simplu dizolva. Membrii Consiliului Media au mandate fixe și nu pot fi pur și simplu demiși. Instanțele rămân compromise din punct de vedere structural. Orbán a folosit o majoritate parlamentară de două treimi pentru a construi acest sistem.

Este puțin probabil ca Magyar să moștenească o majoritate suficient de mare pentru a-l desființa. Reconstruirea unui sistem media după cincisprezece ani de capturare este o acțiune amplă, lentă și chiar incertă

Editor : Sebastian Eduard