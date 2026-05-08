Live TV

Kremlinul retrage invitațiile adresate presei străine la parada de la Moscova

Data publicării:
Paradă Ziua Victoriei
Foto: Profimedia

Pe ultima sută de metri, Kremlinul a retras acreditările jurnaliștilor din presa străină care urmau să participe la parada de Ziua Victoriei de la Moscova.

Ziarul german Der Spiegel relatează că Kremlinul a revocat prin telefon acreditarea acordată publicației Der Spiegel pentru paradă. Kremlinul a contactat, de asemenea, și alte instituții media străine pentru a le refuza acreditarea, printre care ARD, ZDF, Sky, AFP, precum și posturile de televiziune italiene și japoneze Rai și NHK.

Un oficial al Kremlinului a declarat pentru Spiegel: „Formatul transmisiunii paradei a fost modificat din cauza situației. Prin urmare, mass-media străină care primise deja acreditarea nu va mai fi admisă.” Nu au fost furnizate alte detalii cu privire la anulare.

Alte instituții media străine au primit răspunsul: „Vor fi admise doar instituțiile media rusești.”

„Este prima dată în istoria paradei de 9 mai când agențiile de presă străine au primit inițial acreditarea de la Kremlin, dar aceasta le-a fost retrasă ulterior”, notează Der Spiegel.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
2
Liderul deputaţilor PNL: Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou premier
nicusor si maia
3
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
4
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier? Explicațiile unui fost...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit...
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Digi Sport
În 4 ani de război, Aryna Sabalenka a tăcut. Acum, nu s-a mai abținut și a spus totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
robert fico face declaratii
Premierul slovac merge la Moscova, de 9 mai. Robert Fico vrea să-i transmită un mesaj lui Putin din partea lui Zelenski
Paradă Piața Roșie
Lipsa tancurilor din Piața Roșie, chiar de Ziua Victoriei: Povestea producției de armament a Rusiei, dincolo de narativele Kremlinului
volodimir zelenski
Zelenski, după ce Putin a ignorat o nouă propunere de încetare a focului: „Marea paradă de la Moscova depinde acum de noi”
putin la kremlin
„Putin a ipotecat în mare măsură viitorul Rusiei”. Cum a transformat frica elitele de la Kremlin în „lachei”
te tuerner cnn face cu mana
A murit Ted Turner, fondatorul reţelei americane CNN
Recomandările redacţiei
ghiseu liber functionar public
Raport de la Guvern: statul nu știe sigur câți angajați are. Apar mai...
masini de politie din germania
Alertă în Germania: luare de ostatici la o bancă din Sinzig...
sigla psd
PSD îl somează pe premierul demis Ilie Bolojan să înceteze „numirile...
vasul de croazieră MV Hondius
„A fost iadul pe pământ”. Povestea cutremurătoare a unui...
Ultimele știri
Peste 540.000 de elevi și preșcolari vor primi masă caldă sau pachet alimentar. Guvernul a aprobat finanțarea programului
Control judiciar pentru 20 de șoferi STB acuzați că au furat o tonă de motorină dintr-o autobază
Acționarii Hidroelectrica vor suspendarea contractului preşedintelui Consiliului de supraveghere. Silviu Avram e inculpat pentru mită
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un mire a aflat la nuntă, în fața invitaților, secretul ascuns de soție și de prietenele ei. Reacția lui...
Cancan
Pensionarii români care riscă să rămână fără pensie începând cu 1 octombrie 2026. Ce trebuie să facă până pe...
Fanatik.ro
Cel mai scump fotbalist de la FCSB! Gigi Becali a plătit 70.000 de euro pe meci pentru el
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cum s-a implicat Nicolae Ceaușescu în crearea fabuloasei echipe Steaua, câștigătoarea Cupei Campionilor din...
Adevărul
Escrocherie „made in Romania” în California: Cum foloseau trei bărbați o sticlă de ulei pentru a convinge...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Eugenia Șerban, despre momentul în care fiul ei a început să consume droguri: "Nimeni nu ar fi știut acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
BNR a făcut anunțul! "Domnule guvernator, este incredibil! Sincer, în acest context, cu această criză...
Pro FM
North West a apărut cu sprâncene decolorate, dinți negri și păr albastru. Fiica lui Kanye West, transformare...
Film Now
Martin Short, prima apariție publică după moartea fiicei sale. I-a avut alături pe cei doi băieți ai săi
Adevarul
Ce a făcut Carol I înainte de a deveni rege al României și ce origine etnică avea de fapt
Newsweek
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
Digi FM
Fostul soț al Eugeniei Șerban și patima care l-a costat milioane de dolari: "Nu s-a lăsat niciodată de asta"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce îți dispare pofta de mâncare când ești bolnav. Ce e bine să faci în astfel de momente
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Hugh Jackman, decizie neașteptată înainte de apariția la Met Gala. Ce a făcut pentru a rupe definitiv...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă