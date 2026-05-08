Kremlinul retrage invitațiile adresate presei străine la parada de la Moscova

Pe ultima sută de metri, Kremlinul a retras acreditările jurnaliștilor din presa străină care urmau să participe la parada de Ziua Victoriei de la Moscova.

Ziarul german Der Spiegel relatează că Kremlinul a revocat prin telefon acreditarea acordată publicației Der Spiegel pentru paradă. Kremlinul a contactat, de asemenea, și alte instituții media străine pentru a le refuza acreditarea, printre care ARD, ZDF, Sky, AFP, precum și posturile de televiziune italiene și japoneze Rai și NHK.

Un oficial al Kremlinului a declarat pentru Spiegel: „Formatul transmisiunii paradei a fost modificat din cauza situației. Prin urmare, mass-media străină care primise deja acreditarea nu va mai fi admisă.” Nu au fost furnizate alte detalii cu privire la anulare.

Alte instituții media străine au primit răspunsul: „Vor fi admise doar instituțiile media rusești.”

„Este prima dată în istoria paradei de 9 mai când agențiile de presă străine au primit inițial acreditarea de la Kremlin, dar aceasta le-a fost retrasă ulterior”, notează Der Spiegel.

