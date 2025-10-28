Accident pe munte sau crimă? Un imperiu al modei, aproape de un scandal uriaș, la un an după moartea celui mai bogat om din Catalonia

Isak Andic, un miliardar din domeniul modei și un excursionist cu experiență, a murit după ce a căzut într-o prăpastie de la aproape 100 de metri înălțime, în timp ce urca pe munte. Cu toate că părea a fi vorba despre un simplu accident, la aproape un an de la moartea sa, poliția a început să trateze cazul ca pe o posibilă crimă, potrivit unor rapoarte apărute în ziarele El Pais și La Vanguardia, ceea ce ar putea declanșa un scandal de mari proporții în jurul uneia dintre cele mai bogate familii din Spania și a imperiului de „fast-fashion” pe care îl controlează.

Într-o dimineață rece din luna decembrie a anului trecut, Isak Andic și fiul său, Jonathan, au pornit pe drumul spre faimoasa Mănăstire Montserrat din apropiere de Barcelona. La întoarcere, Isak a căzut într-o râpă adâncă și a murit.

La acea vreme, polițiștii care s-au deplasat la fața locului cu un elicopter au spus că, cel mai probabil, este vorba despre un accident. În luna martie a acestui an, însă, judecătorul care se ocupă de investigație a redeschis ancheta pentru a oferi poliției mai mult timp să strângă probe.

Misterul din jurul morții lui Isak s-a adâncit și mai mult luna aceasta, după ce ziarele spaniole au dezvăluit faptul că Jonathan, singura persoană care era cu Isak în momentul incidentului în care acesta și-a pierdut viața, este tratat de poliție drept o persoană aflată sub investigație.

„Investigația este desfășurată de poliție. Ea rămâne secretă și, procedural, nicio persoană anume nu a fost sau este vizată în acest moment”, a transmis Înalta Curte a Cataloniei.

Estefania Knuth (stânga), partenera lui Isak Andic din ultimii săi șase ani de viață, și cei trei copii ai lui, Jonathan (dreapta), Judith și Sarah, se luptă pentru averea lui Isak. Colaj foto: Profimedia Images

Conflicte de familie și bătălia pentru averea uriașă a lui Isak Andic

Investigația inițială a fost desfășurată la doar câteva ore după ce Isak a murit. Răspunsurile lui Jonathan au fost foarte vagi și în contradicție cu realitatea, potrivit El Pais. La acea vreme, investigatorii au atribuit acest lucru impactului emoțional suferit de Jonathan după ce a văzut cum tatăl lui cade de pe munte.

Polițiștii au vorbit și cu partenera lui Isak din ultimii șase ani, Estefania Knuth – ea a fost prima persoană pe care Jonathan a sunat-o după incident, înainte chiar să sune serviciile de urgență.

Detectivii erau conștienți de faptul că Isak și Jonathan aveau o relație dificilă. Conflictul a atins apogeul în 2015, atunci când tatăl și-a acuzat fiul, care era unul dintre directorii companiei, că a permis ca brandul lor să își piardă „esența” și „sufletul”, neglijând relația cu clienții.

În anii următori, Mango a înregistrat pierderi de milioane de euro, iar Isak a fost nevoit să preia din nou controlul direct asupra companiei pentru a redresa situația.

Aceste detalii au fost împărtășite de Estefania, care însă nu a menționat că Jonathan și Isak ar mai fi avut probleme recent și nici nu a insinuat faptul că Jonathan ar fi vrut să se răzbune pe tatăl său.

Anchetatorii au aflat, însă, că există o bătălie între Estefania și cei trei copii ai lui Isak, Jonathan, Judith și Sarah, pentru moștenirea lui Isak. Estefania le-a cerut copiilor 70 de milioane de euro în plus față de partea care i-a revenit ei, conform testamentului lui Isak.

Jonathan Andic a avut o relație dificilă cu tatăl lui, care l-a acuzat în 2015 că a permis ca brandul lor să își piardă „esența” și „sufletul”. Foto: Profimedia Images

Jonathan Andic nu mai este doar un martor la accident, ci un suspect de crimă

Fără a avea dovezi clare că Jonathan ar fi de vină pentru moartea tatălui său, investigatorii s-au bazat pe indicii minore care au ridicat semne de întrebare despre fiul miliardarului, precum a doua sa declarație în care a greșit parcarea unde a lăsat mașina în dimineața când a pornit în drumeție cu tatăl lui.

Pe măsură ce investigația a continuat, Jonathan nu a mai fost doar un martor al accidentului, ci un suspect de crimă. Cu o lună în urmă, detectivii l-au abordat pe Jonathan pe stradă și i-au cerut telefonul mobil.

Câteva zile mai târziu, i s-a spus că este anchetat pentru crimă, potrivit unor surse apropiate de avocații apărării. Toate procedurile legale ar mai putea dura câteva săptămâni, urmând ca atât judecătorul, cât și Parchetul, să ia o decizie în acest caz.

Un purtător de cuvânt al familiei Andic a spus că membrii familiei cooperează cu poliția și că „sunt încrezători că acest proces se va încheia cât mai curând posibil și că se va dovedi că Jonathan Andic este nevinovat”.

Isak Andic avea o avere de 4,5 miliarde de dolari în 2024. Foto: Profimedia Images

De la un singur magazin în Barcelona, la 2.900 de magazine în peste 120 de țări

Isak Andic avea o avere de 4,5 miliarde de dolari în 2024, potrivit Forbes. El a fondat compania Mango în 1984, începând cu un singur magazin în Barcelona, și a transformat-o într-un brand global cu peste 2.900 de magazine și vânzări de 3,8 miliarde de dolari pe an, potrivit Wall Street Journal.

Isak (71 de ani) era președintele companiei și controla holdingul familiei, care deține 95% din acțiuni. La o lună după moartea lui Isak, Mango l-a numit pe directorul executiv Toni Ruiz drept președinte al companiei, iar Jonathan (44 de ani) a devenit președintele holdingului familiei. Cele două surori ale sale ocupă acum posturile de vicepreședinte.

Isak Andic s-a născut la Istanbul în 1953 într-o familie de evrei sefarzi care s-au mutat la Barcelona pe când el avea 14 ani. Încă de când era adolescent, Andic a vândut tricouri brodate manual, importate din Turcia, iar câțiva ani mai târziu el a fondat Mango.

Sub conducerea lui Andic, Mango s-a dezvoltat rapid și s-a extins în SUA și alte peste 120 de țări, apelând la campanii publicitare cu vedete precum Kate Moss și Scarlett Johansson.

Parcul Natural Montserrat, pe care Isak și Jonathan îl străbăteau atunci când a avut loc incidentul, este cunoscut pentru stâncile sale abrupte, peșterile antice și peisajele uluitoare. Cu toate că necesită atenție, drumurile nu sunt extrem de periculoase.

Peste 2,4 milioane de oameni au vizitat parcul anul trecut. Din cele 38 de urgențe medicale de care echipele de intervenție s-au ocupat în 2024, cazul lui Isak a fost sigurul care s-a încheiat cu un deces.

Editor : Raul Nețoiu