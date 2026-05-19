Două românce care practicau prostituția ar fi fost plătite de un om de afaceri ca să se culce cu fostul ministru al Transporturilor Jose Luis Abalos din Spania, în schimbul unor contracte cu statul, potrivit El Español.

Totul s-a întâmplat în 2021, în timpul pandemiei și în pline restricții de circulație. Româncele ar fi primit permise de trecere pentru a putea călători din Valencia la Madrid și în afacere ar fi fost implicat și fiul fostului ministru, care le-ar fi rezervat o cameră de hotel. Întâlnirea cu oficialul spaniol ar fi avut loc la reședința acestuia.

Trei ani mai târziu, ministrul a fost exclus din Partidul Socialist pentru implicarea într-un scandal de corupție, din cauza căruia este reținut din 2025.

Ca reacție, socialiştii spanioli au anunțat că vor expulza din partid pe oricine va apela la prostituţie.

Editor : A.C.