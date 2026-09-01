Un acord petrolier de anvergură și pe termen lung, care ar urma să acorde Statelor Unite acces la o cincime din rezervele de țiței ale Venezuelei, îi determină pe experții în energie și pe avocați să pună sub semnul întrebării legalitatea și eventuala punere în aplicare a acestuia, solicitând în același timp ambelor guverne transparență în privința contractului, scrie Reuters.

Acest pact fără precedent, anunțat vineri de președintele SUA, Donald Trump, și confirmat de președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, va pune sub controlul Washingtonului o cantitate uriașă de 65 de miliarde de barili de petrol recuperabil (cantitatea totală de hidrocarburi estimată a fi extrasă dintr-un zăcământ în mod profitabil, n.r.), un volum care depășește totalul rezervelor dovedite de petrol ale SUA, de 46 de miliarde de barili.

Acordul nu a fost încheiat în urma unui proces competitiv, iar negocierile au rămas secrete până săptămâna trecută, chiar și pe fondul unei reforme ample a legii privind hidrocarburile din Venezuela și al migrării a zeci de asocieri în participațiune și contracte către noi condiții, proces pe care autoritățile și operatorii nu l-au finalizat încă.

Deși Trump a declarat săptămâna trecută într-o postare pe rețelele sociale că acordul ar implica „un parteneriat cu sectorul privat”, SUA nu au dezvăluit care sunt companiile care se pregătesc să exploateze câmpurile petrolifere în numele său.

North American Blue Energy Partners (NABEP), o companie condusă de controversatul investitor venezuelean Alejandro Betancourt, care a acționat ca o punte de legătură între Caracas și Washington, a declarat pentru New York Times că așteaptă cu interes să colaboreze cu SUA, pe fondul informațiilor apărute în presă conform cărora compania urmează să fie implicată în tranzacție.

„Dacă scopul era acela de a încerca să reducă riscul investițiilor în Venezuela, Statele Unite ar putea face exact opusul prin această tranzacție: să slăbească și mai mult cadrul instituțional deja fragil al țării”, a afirmat Luisa Palacios, cercetătoare principală adjunctă la Centrul pentru Politica Energetică Globală al Universității Columbia.

Potrivit președintelui interimar al Venezuelei, Rodriguez, pactul va avea o durată de cel puțin 25 de ani, în conformitate cu Legea hidrocarburilor a acestei țări membre a OPEC, asigurând investiții de 100 de miliarde de dolari și 209,3 miliarde de dolari din redevențe și impozite, ceea ce ar lăsa în mâinile Venezuelei aproximativ 19 dolari pentru fiecare baril produs.

Experții și-au exprimat îndoielile cu privire la legalitatea acordului, mai ales că Statele Unite, și nu Venezuela, vor fi cele care vor selecta modelul și companiile care vor exploata zăcămintele.

„Deși este recunoscut oficial de către Statele Unite, acordul poate fi contestat în instanță în viitor”, a declarat Juan Carlos Apitz, decanul Facultății de Drept a Universității Centrale din Venezuela.

Casa Albă a redirecționat întrebările agenției Reuters către Departamentul Energiei al SUA, care nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Ministerul Petrolului din Venezuela și compania energetică de stat PDVSA nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Între timp, veniturile fiscale preconizate ale țării sud-americane par, de asemenea, să fie sub nivelul prevăzut de lege.

„Impozitele care urmează să fie colectate, anunțate de guvernul interimar, sunt incredibil de mici”, a declarat sâmbătă Francisco Monaldi, de la Institutul Baker al Universității Rice, într-o postare pe rețelele sociale. El a criticat ceea ce a numit o lipsă de transparență în jurul politicii petroliere venezuelene, care se află sub supravegherea SUA de când l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro în ianuarie.

Ce este realizabil din punct de vedere tehnic?

Cele 65 de miliarde de barili vor proveni din 17 câmpuri petrolifere, majoritatea rezervelor fiind localizate în opt blocuri mari din vasta Centură a Orinoco, principala regiune de producție a Venezuelei, iar restul zonelor se află în jurul Lacului Maracaibo, centrul istoric al țării, care are nevoie urgentă de investiții, potrivit unei liste consultate de Reuters.

O analiză realizată de firma de consultanță Gas Energy Latin America, cu sediul în Caracas, a constatat că zăcămintele conțin 63,7 miliarde de barili de rezerve dovedite, calculate folosind un factor de recuperare de 20%, fezabil din punct de vedere tehnic, deși neatins până în prezent. Unii experți au afirmat că epuizarea rezervelor recuperabile ar urma să dureze mai mult de 25 de ani.

Cu toate acestea, zonele respective oferă Statelor Unite o combinație de active din câmpuri noi și vechi, permițând operatorului să înceapă cu o bază de producție exportabilă care poate crește pe măsură ce reparațiile infrastructurii din Lacul Maracaibo vor fi finalizate și planurile de dezvoltare pentru zonele virgine din Centura Orinoco, care conțin ⁠petrol extra-greu (este un tip de țiței foarte dens, extrem de vâscos și asemănător cu o smoală groasă, care este mult mai greu de procesat din cauaza conținutul mare de sulf și metale grele, n.r.), vor fi puse în aplicare.

Participația de 55% pe care SUA intenționează să o dețină în cadrul parteneriatului ar continua să crească volumul de petrol venezuelean transportat către Statele Unite, care se situează în prezent la aproximativ 60% din totalul exporturilor.

Confruntat cu presiuni politice legate de prețurile la benzină, care au crescut pe fondul conflictului în curs cu Iranul, Trump a declarat duminică că noile barili de petrol venezuelean vor contribui la reaprovizionarea Rezervei Strategice de Petrol a SUA, care în această lună a scăzut la 290 de milioane de barili, aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii 44 de ani.

Editor : B.E.