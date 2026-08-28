Războiul cu Iranul și blocarea Strâmtorii Ormuz zdruncină OPEC+: alianța pierde influența asupra pieței petrolului

Războiul cu Iranul şi blocarea Strâmtorii Ormuz au redus puternic capacitatea OPEC+ de a influenţa piaţa petrolului. Alianţa asigura în iulie aproximativ 40% din producţia mondială, faţă de peste 48% înainte de izbucnirea conflictului, transmite Reuters.

Deşi OPEC+ a anunţat şase majorări ale producţiei din martie, multe au rămas în mare parte doar pe hârtie, deoarece blocarea Strâmtorii Ormuz limitează exporturile unor mari producători precum Arabia Saudită, Irak şi Kuweit. În aceste condiţii, deciziile cartelului au avut un impact redus asupra preţurilor.

În schimb, China a devenit un factor tot mai important în echilibrarea pieţei. De la începutul războiului, ţara a importat cu aproximativ 400 de milioane de barili mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Scăderea importurilor chineze este legată de reducerea activităţii rafinăriilor, interzicerea exporturilor de combustibili şi extinderea transportului electric. Cererea mai mică a Chinei a compensat parţial pierderile de ofertă provocate de conflict şi a împiedicat o creştere şi mai puternică a preţurilor.

Analiştii consideră că rolurile tradiţionale încep astfel să se inverseze: OPEC+ nu mai poate acţiona eficient ca „producător de echilibru”, în timp ce China devine tot mai mult „consumatorul de echilibru” al pieţei mondiale a petrolului.

Editor : Ș.R.