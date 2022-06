Actorul american Kevin Spacey a fost lăsat în libertate - până la o următoare audiere din luna iulie - la finalul unei înfăţişări care a avut loc joi în faţa unei instanţe din Marea Britanie în urma unor acuzaţii de agresiune sexuală formulate de trei bărbaţi, informează AFP.

Hotărât să-şi dovedească nevinovăţia, protagonistul serialului "House of Cards", a cărui carieră a fost oprită brusc de o serie de acuzaţii apărute după scandalul Weinstein, a avut o atitudine calmă şi încrezătoare în faţa judecătorului de la Magistrates Court din Westminste, scrie Agerpres.

La începutul audierii, actorul şi-a precizat identitatea, a dezvăluit data naşterii sale şi adresa la care locuieşte, apoi i-au fost citite acuzaţiile formulate împotriva sa.

Acuzat de agresiune sexuală, Kevin Spacey a fost lăsat în libertate de justiţia britanică. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Judecătorul britanic a decis ca starul să rămână în libertate până la o următoare audiere, programată pe 14 iulie şi care va avea loc la Tribunalul Southwark din Londra.

Procurorul de caz a declarat că actorul "a cooperat pe deplin" cu anchetatorii, dar a cerut ca acesta să fie plasat în regim de libertate condiţionată şi cu obligaţia de a nu părăsi Londra.

Avocatul său, Patrick Gibbs, a precizat că starul de film şi televiziune doreşte "să îşi continue viaţa" şi că "toate bunurile sale sunt în Statele Unite", unde are "şi un câine de nouă ani".

Această audiere scurtă, dedicată chestiunilor procedurale, lansează ceea ce se anunţă o îndelungată bătălie judiciară.

Starul american, în vârstă de 62 de ani, este cercetat pentru patru agresiuni sexuale ce ar fi fost comise asupra a trei bărbaţi, ale căror nume nu au fost făcute publice, între martie 2005 şi aprilie 2013. El este de asemenea acuzat că l-a forţat pe unul dintre bărbaţi să întreţină o activitate sexuală fără a-şi da consimţământul, un cap de acuzare care se diferenţiază de viol în jurisprudenţa engleză.

Kevin Spacey a fost pus oficial sub acuzare luni, după aprobarea dată la sfârşitul lunii mai de Parchetul britanic.

Actorul s-a declarat atunci "dezamăgit", dar a anunţat că se va prezenta în faţa instanţelor britanice pentru a-şi dovedi nevinovăţia.

Concediat de Netflix

Aceste acuzaţii împotriva lui Kevin Spacey, ce urmează altor acuzaţii în Statele Unite, au fost formulate după scandalul Weinstein, numele celebrului producător de film vizat de numeroase acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală, dezvăluite în toamna anului 2017 de cotidianul The New York Times şi de revista săptămânală The New Yorker.

Ele au avut consecinţe grele asupra carierei şi reputaţiei actorului de două ori premiat cu Oscar (pentru rolurile din "American Beauty" şi "Usual Suspects"). Jucând mult timp în teatru înainte de a se consacra în cinematografie, Kevin Spacey a fost concediat de Netflix din serialul de mare succes "House of Cards", în care interpreta principalul rol masculin.

Marea lui revenire - în filmul "L'uomo che disegno Dio" - a fost anunţată anul trecut. Starul american interpretează un detectiv în acest lungmetraj regizat de italianul Franco Nero, care joacă şi rolul principal.

Scotland Yard a dechis o anchetă după ce primit plângeri pentru agresiune sexuală împotriva actorului american, din care unele ar fi fost comise în cartierul Lambeth din Londra, unde se află teatrul Old Vic, a cărui funcţie de director artistic a fost deţinută de Kevin Spacey din 2004 până în 2015.

În Statele Unite, Kevin Spacey a fost acuzat pentru atentat la pudoare şi agresiune sexuală în statul Massachusetts. Acolo, el a fost acuzat, în iulie 2016, pentru atingeri nepotrivite asupra unui tânăr de 18 ani care lucra într-un bar. Cercetările au fost abandonate, după ce plângerea a fost retrasă în iulie 2019.

La sfârşitul lunii mai, Kevin Spacey s-a prezentat în faţa unui judecător din New York pentru a asista la o audienţă procedurală organizată în cadrul unui proces intentat în civil de actorul Anthony Rapp, care l-a acuzat pe starul hollywoodian că i-a făcut avansuri într-o perioadă în care el era adolescent. Kevin Spacey a dezminţit acuzaţia şi procesul penal a fost abandonat.

