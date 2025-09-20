Live TV

Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog

peru cocaina
Peru este al doilea producător mondial de cocaină, după Columbia. Sursa foto: Profimedia Images
90.000 de hectare de culturi de coca în 2024

Peru, al doilea producător mondial de cocaină, va achiziţiona 12 avioane pentru a-şi consolida flota dedicată luptei împotriva traficului de droguri, a anunţat, vineri, Ministerul Apărării de la Lima.

„Este timpul ca, în calitate de stat, să efectuăm un control eficient al spaţiului nostru aerian”, a declarat ministrul Apărării, Walter Astudillo, într-un comunicat, precizând că aeronavele vor fi destinate în principal „luptei împotriva traficului de droguri”.

Ministrul nu a precizat nici producătorul, nici valoarea achiziţiei, indicând însă că primele dintre aceste avioane subsonice (cu viteză inferioară celei a sunetului) ar trebui livrate în iulie 2026.

90.000 de hectare de culturi de coca în 2024

Peru dispune în principal de elicoptere Black Hawk, fabricate în Statele Unite, pentru operaţiunile sale de combatere a traficului de droguri.

În 2024, ţara avea aproape 90.000 de hectare de culturi de coca, materia primă pentru cocaină, potrivit Comisiei Naţionale pentru Dezvoltare şi Viaţă fără Droguri.

Peru este al doilea producător mondial de cocaină, după Columbia, potrivit Oficiului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (ONUDC).

Guvernul condus de Dina Boluarte a anunţat în 2024 reînnoirea flotei sale de apărare aeriană prin achiziţionarea a 24 de avioane de luptă de ultimă generaţie, în valoare de 3,5 miliarde de dolari.

În prezent, ţara dispune de 12 avioane franceze Mirage 2000, precum şi de avioane ruseşti MiG-29 şi Sukhoi-27, dintre care majoritatea sunt scoase din serviciu.

Editor : M.I.

