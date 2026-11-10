O statuie impunătoare a Papei Leon al XIV-lea, reprezentat cu braţele larg deschise, a fost inaugurată luni în Peru, cu doar câteva zile înainte de sosirea suveranului pontif. Vizita marchează ultima şi cea mai personală etapă a turneului său apostolic în America Latină, scrie Reuters.

Monumentul de 14 metri (46 de picioare) se află în Callao, un oraș portuar învecinat cu Lima, și este prezentat de autoritățile locale drept cea mai înaltă sculptură a unui papă din lume. Aceasta îl înfățișează pe primul papă născut în Statele Unite, îmbrăcat în veșminte albe fluturânde, într-o țară care l-a primit ca pe unul de-al lor.

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Sosirea suveranului pontif în Peru, miercuri, va încheia turneul său de 12 zile prin trei țări - Uruguay, Argentina și Peru -, prima sa vizită în America de Sud în calitate de papă și o întoarcere într-o regiune unde a petrecut ani de zile ca misionar.

Pontiful în vârstă de 71 de ani a folosit această călătorie pentru a face apel la o mai mare unitate într-o regiune divizată politic și pentru a aborda o serie de probleme sociale, economice și de mediu.

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noiembrie 2026 Statuia de 14 metri a Papei Leon al XIV-lea, inaugurată în Callao, Peru, înaintea vizitei sale în America de Sud. Foto: Profimedia Images

„Este o primire perfectă pentru papă", a spus Natalia Moran, în vârstă de 29 de ani, care a venit la dezvelire împreună cu mama sa. Amândouă purtau tricouri cu imaginea pontifului și mesajul „Bine ai venit acasă, Papa Leon”.

Ea s-a numărat printre sutele de oameni care au participat la inaugurarea statuii într-un parc de pe malul mării. Mulțimea a aplaudat, iar un cor de tineri a cântat în timp ce o pânză albă uriașă a fost îndepărtată de pe sculptură, dezvăluind o reprezentare fidelă a Papei Leon, care prezintă chiar și o mică aluniță deasupra buzei superioare.

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Statuia a fost realizată în doar 45 de zile

Săptămâna trecută, muncitorii au transportat statuia uriașă, realizată din oțel, fibră de sticlă și rășină, prin capitală, în secțiuni, la bordul unor remorci, înainte ca macaralele să ridice corpul și brațele întinse ale acesteia în locul destinat, de unde se vede orașul.

Sculptorii, Rafael Gutiérrez, în vârstă de 43 de ani, și Deyvi Wong, în vârstă de 42 de ani, au declarat că au lucrat împreună cu o echipă pentru a finaliza monumentul în doar 45 de zile. Pornind de la un proiect de bază furnizat de municipalitate, sculptorii au studiat fotografii în prim-plan ale lui Leon, până la cele mai mici detalii ale feței sale.

Pentru Callao, principalul oraș portuar din Peru și o zonă afectată recent de o creștere a criminalității violente, Wong a spus că speră ca statuia să transmită un mesaj de „pace care ar trebui să domnească aici printre toți cei care locuiesc în district”.

O persoană fotografiază statuia de 14 metri a Papei Leon al XIV-lea, înainte de inaugurarea acesteia în Callao, Peru, pe 9 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images

Peru se pregătește pentru vizita Papei Leon și un val de turiști

Întoarcerea Papei Leon în Peru a stârnit un entuziasm intens într-o țară care se pregătește pentru ceea ce oficialii și oamenii de afaceri speră să fie o adevărată explozie turistică.

Este așteptat ca milioane de oameni să participe la cele mai mari liturghii oficiate de Leon în Lima și Chiclayo, în timp ce comercianții din capitală vând tricouri și suveniruri cu tematică papală. O altă statuie a pontifului se află deja în Chiclayo, orașul din nordul țării unde Papa Leon este amintit cu drag încă din perioada în care a fost episcop.

Suveranul pontif urmează să sosească miercuri la o bază aeriană din Callao, înainte de a se întâlni cu președinta Keiko Fujimori.

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Muncitorii pregătesc dezvelirea statuii de 14 metri a Papei Leon al XIV-lea, în Callao, Peru. Foto: Profimedia Images

Editor : A.P.