Alain Orsoni se întorsese din exil când a fost împușcat la înmormântarea mamei sale. Liderul corsican naționalist, viață ca-n „Nașul”

Biroul francez împotriva crimei organizate, recent inaugurat, va ancheta asasinarea fostului lider separatist corsican Alain Orsoni, care a fost împușcat mortal în timp ce participa la înmormântarea mamei sale, luni după-amiază.

Orsoni, în vârstă de 71 de ani, a fost împușcat în timp ce participa la înmormântarea mamei sale în cimitirul din Vero, satul familiei sale situat la aproximativ treizeci de kilometri de Ajaccio, potrivit procurorului orașului, informează RFI.

„A fost lovit chiar în inimă de un singur glonț tras de la distanță mare”, a declarat procurorul Nicolas Septe. Poliția locală a confirmat asasinatul.

Procuratura Națională pentru Combaterea Crimei Organizate a anunțat rapid că se va ocupa de caz, „în special având în vedere statutul victimei și legăturile sale cu lumea interlopă corsicană”.

Aceasta va conduce ancheta împreună cu Jurisdicția Specializată Interregională (JIRS) din Marsilia, specializată în cazuri de criminalitate organizată pe insula franceză.

Orsini a condus anterior Mișcarea separatistă corsicană pentru autodeterminare, pe care poliția franceză o considera fațada legală a grupului armat Frontul de Eliberare Națională Corsicană - Aripă Tradițională (FLNC).

Autoritățile au legat Frontul Național de Eliberare a Corsicii - Aripă Tradițională de o serie de atacuri pe insulă în anii 1990, unele dintre ele revendicate de grup.

Ani în exil

Orsoni tocmai sosise duminică în Corsica din Nicaragua, unde trăia în exil și unde își desfășura activități în sectorul jocurilor de noroc.

„A venit să-și îngroape mama în vârstă de 91 de ani, iar ei au aruncat cadavrul fiului pe sicriul mamei sale, este de neimaginat, este josnic”, a declarat Jo Peraldi, apropiat al lui Orsoni și fost șef al mișcării clandestine FLNC, pentru agenția de știri franceză AFP.

Părintele Roger Polge, care a oficiat slujba de înmormântare, a spus că a fost un moment de tristețe și durere.

„Deodată, am auzit un foc de armă, iar Alain s-a prăbușit, mort”, a declarat el pentru canalul France 3 Corse ViaStella. „Ce se întâmplă în casa noastră?”

Politică și răzbunare

Tragedia și răzbunarea fac parte din viața familiei Orsoni de peste 40 de ani.

După ce a studiat la Paris, Alain Orsoni a devenit unul dintre liderii FLNC înainte de a fonda Mișcarea pentru Autodeterminare (MPA), denumită ulterior de adversarii săi „Mișcarea pentru Afaceri”.

Orsoni a fost condamnat și încarcerat în mai multe cazuri de-a lungul anilor. A fost condamnat și ulterior grațiat în legătură cu un atac cu mitralieră asupra ambasadei iraniene din Paris în 1980.

Seria de crime

În 1983, Guy, fratele lui Alain și el însuși activist naționalist, a fost asasinat.

Un an mai târziu, s-a născut fiul lui Alain, pe care l-a numit Guy în memoria fratelui său. În prezent încarcerat, Guy este considerat o figură notorie a crimei organizate din Corsica.

Cunoscut pentru perspicacitatea și calmul său politic, Alain Orsoni a părăsit Corsica în 1996, în mijlocul unui conflict intern acerb în cadrul mișcării naționaliste.

După 13 ani de exil, s-a întors în Corsica în 2008 și, câteva săptămâni mai târziu, a supraviețuit unei tentative de asasinat pentru care mai mulți membri ai bandei rivale „Le Petit Bar”, numită după o cafenea din Ajaccio, au fost condamnați în 2011.

În octombrie 2012, avocatul său, Antoine Sollacaro, a fost împușcat. O lună mai târziu, un alt colaborator apropiat, Jacques Nacer, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Corsica de Sud (CCI), a fost și el asasinat.

Orsini a prezidat, de asemenea, clubul de fotbal AC Ajaccio din 2008 și, cu intermitențe, până la demisia sa oficială în 2023, deși a rămas implicat în afacerile clubului până în vara anului 2025. Clubul, pus sub administrare judiciară în august din cauza unor grave dificultăți financiare, face obiectul a două anchete, în special pentru extorcare, fraudă și falsificare.

Corsica are un statut special în cadrul administrației franceze, iar chestiunea autonomiei insulei a fost în centrul negocierilor care au durat ani de zile, lansate după protestele izbucnite în urma morții militantului pro-independență Yvan Colonna.

Ultimul proiect de lege propus în iulie 2025 ar modifica Constituția franceză din 1958 pentru a consacra statutul autonom al Corsicii, ținând seama de caracteristicile sale specifice. Acesta acordă Corsicii competențe de adaptare și de stabilire a reglementărilor.

Proiectul de lege așteaptă să fie dezbătut de legislatorii francezi.

Editor : Sebastian Eduard