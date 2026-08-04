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„Lăsați-vă barbă și schimbați traseele”. Kievul bagă spaima în ruși: „ghid anti-asasinare” distribuit de Min. Apărării de la Moscova

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Atentat cu mașină-capcană în care a fost ucis generalul Damir Davidov. Foto: X
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Din articol
Măsuri împotriva atentatelor ucrainene Cele mai recente tentative de asasinat

Ministerul Apărării din Rusia a distribuit instrucțiuni în rândul personalului militar și al personalului civil, cu recomandări despre ce trebuie făcut în cazul unei suspiciuni de asasinare. Documentul, făcut public de politologul rus în exil Ekaterina Schulmann, sfătuiește personalul să abandoneze modul de viață obișnuit, să își schimbe aspectul, să folosească trasee imprevizibile, să evite locurile publice și să nu mai folosească vehicule personale, potrivit publicației independente rusești The Insider.

Măsuri împotriva atentatelor ucrainene

Schulmann a afirmat că îndrumările sunt distribuite în spitalele Ministerului Apărării. Ea a spus că îndrumările prezentate în document sfătuiesc să se ia măsuri împotriva tipurilor de comportamente practicate de înalții oficiali militari ruși care au fost vizați în public și în vehiculele lor personale.

Documentul este intitulat „Instruire standard pentru un militar, angajat civil și membrii familiei sale privind acțiunile de întreprins la primirea de informații despre o tentativă de asasinat planificată”. Se precizează că recomandările se bazează pe experiența agențiilor de securitate și sunt destinate personalului Ministerului Apărării și Gărzii Naționale care au primit informații despre o amenințare cu represalii fizice „din partea serviciilor de informații ucrainene”.

Autorii documentului susțin că serviciile de informații ucrainene obțin date despre personalul militar și membrii familiilor acestora din reportaje jurnalistice, rețele sociale și aplicații de mesagerie, apoi studiază rutina zilnică a potențialei ținte, rutele de călătorie și locul de reședință înainte de a alege o metodă de atac.

Ghidul recomandă:

  • Opriți publicarea informațiilor personale pe rețelele sociale și ștergeți informațiile care ar putea dezvălui adresa de domiciliu sau afilierea departamentală.
  • Schimbați numerele de telefon mobil și telefoanele fizice și răspundeți doar la apeluri de la numere cunoscute.
  • Schimbați-vă modul de viață obișnuit și chiar aspectul fizic — de exemplu, purtând ochelari, lăsându- barba să crească, schimbându- coafura sau stilul vestimentar.
  • Schimbați regulat traseele de călătorie, evitați rutinele și nu mai folosiți aplicații care înregistrează geolocalizarea, inclusiv dispozitive de monitorizare a activității fizice și ceasuri inteligente.
  • Fiți precauți în preajma persoanelor care apar în mod repetat pe traseul vostru și la încercările străinilor de a fotografia pe voi sau vehiculul vostru.

O secțiune separată este dedicată mașinilor. Personalului militar i se recomandă să evite utilizarea vehiculelor personale pe cât posibil, să își țină mașinile departe de casă și de camerele de supraveghere și să le inspecteze înainte de fiecare călătorie pentru a depista posibili explozibili. Ghidul enumeră locurile probabile unde ar putea fi plantate dispozitive explozive - sub vehicul, la roți sau în apropierea mașinii - precum și metodele posibile de detonare: la pornirea motorului, la deschiderea ușilor, prin temporizator sau de la distanță.

Documentul recomandă, de asemenea, personalului să nu mai folosească serviciile de livrare, să refuze coletele de la expeditori necunoscuți, să evite să folosească lifturile cu străini și să consolideze ușile de intrare, dotându-le cu vizor, lanț și zăvor. Pentru cei care locuiesc la parter, se recomandă, de asemenea, utilizarea gratiilor la ferestre sau a foliei de protecție.

Personalului militar i se recomandă, de asemenea, să își achiziționeze instrumente de autoapărare, inclusiv spray cu piper, pistoale cu electroșocuri sau alte arme neletale, și să exerseze respingerea unui atac. Instrucțiunile se încheie prin recomandarea ca personalul să își familiarizeze membrii familiilor cu îndrumările, să efectueze „exerciții situaționale” cu aceștia și să stabilească în prealabil cum să contacteze ofițerii de securitate pentru a transmite informații în caz de urgență.

Cele mai recente tentative de asasinat

În seara zilei de 1 august, o explozie a devastat restaurantul Balzi Rossi din Moscova, unde avea loc o sărbătoare de ziua de naștere a comandantului-șef al Forțelor Aerospațiale Ruse, Alexander Ceaiko. Mai multe persoane au fost ucise în explozie, iar peste 20 au fost rănite; Ceaiko nu pare să fi fost printre ele.

În iunie 2026, generalul-locotenent Damir Davidov, șeful Direcției Principale de Rachete și Artilerie din cadrul Ministerului Apărării, a fost ucis într-un atac cu mașină-capcană în Balașiha, lângă Moscova. El era responsabil de aprovizionarea Armatei ruse cu muniție.

În februarie 2026, la Moscova a avut loc o  tentativă de asasinat împotriva generalului-locotenent Vladimir Alexeiev, primul șef adjunct al GRU, agenția de informații militare a Rusiei. Acesta a fost împușcat de mai multe ori și rănit, dar a supraviețuit.

Editor : Ș.R.

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