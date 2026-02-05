Live TV

Donald Trump, mesaj de susţinere pentru realegerea lui Orban, aflat în dificultate în sondajele din Ungaria: „Viktor muncește din greu”

U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
Donald Trump și Viktor Orban la Casa Albă. Foto: Profimedia Images
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis joi un mesaj de susţinere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, numindu-l pe aliatul său „un lider cu adevărat puternic şi influent”, cu aproape două luni înaintea alegerilor din 12 aprilie din această ţară, în condiţiile în care liderul maghiar este pe locul al doilea în sondajele de opinie.

„Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic şi influent, cu o experienţă dovedită în obţinerea de rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru ţara şi poporul său - pe care le iubeşte -, la fel cum fac eu pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump într-un mesaj pe Truth Social.

„Viktor munceşte din greu pentru a proteja Ungaria, a creşte economia, a crea locuri de muncă, a promova comerţul, a opri imigraţia ilegală şi a asigura LEGEA ŞI ORDINEA!”, adaugă Trump, care îşi însoţeşte postarea de o fotografie cu el şi Viktor Orban zâmbitori, făcută la Casa Albă.

„Relaţiile dintre Ungaria şi Statele Unite au atins noi culmi de cooperare şi realizări spectaculoase sub administraţia mea, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán.

Aştept cu nerăbdare să continui să colaborez strâns cu el, astfel încât ambele noastre ţări să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES şi cooperare”, punctează Donald Trump, înainte de a transmite direct mesajul său cu iz electoral: „Am fost mândru să-l susţin pe Viktor pentru realegerea sa în 2022 şi sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un prieten adevărat, un luptător şi un ÎNVINGĂTOR şi are sprijinul meu complet şi total pentru realegerea sa în funcţia de prim-ministru al Ungariei — EL NU VA DEZAMĂGI NICIODATĂ MARELE POPOR AL UNGARIEI!” - scrie Donald Trump.

Mesajul preşedintelui american vine în condiţiile în care partidul de centru-dreapta Tisza din Ungaria se situează înaintea partidului Fidesz al lui Orban, iar partidul de extremă dreapta Mi Hazánk (Mişcarea Patriei Noastre) este pe cale să intre în parlament, potrivit unui sondaj de opinie publicat marţi.

Ce arată sondajele

Viktor Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale de când Fidesz a obţinut victoria în 2010, deşi rezultatul rămâne foarte incert, sondajele de opinie arătând că mulţi alegători sunt încă indecişi.

Un sondaj realizat de Institutul 21 între 28 ianuarie şi 2 februarie a arătat că Tisza se bucură de un sprijin de 35% în rândul tuturor alegătorilor, în creştere faţă de 34% în decembrie, în timp ce Fidesz se bucura de un sprijin de 28%, în creştere faţă de 26%. Sondajul a mai arătat că 53% dintre alegătorii hotărâţi susţin Tisza, iar 37% susţin Fidesz, un nivel similar cu cel din decembrie. Sondajul a arătat că Mi Hazank (Patria noastră) ar fi singurul alt partid care ar depăşi pragul de 5% necesar pentru a intra în parlament.

Un alt sondaj realizat de Institutul Publicus şi publicat luni de ziarul Nepszava a arătat că 48% dintre alegătorii hotărâţi susţin Tisza şi 40% susţin Fidesz, iar Mi Hazank are un sprijin de peste 5%. De asemenea, sondajul a arătat că 27% dintre alegători erau indecişi, faţă de 31% în decembrie.

Partidul Tisza este condus de un fost membru al guvernului, Peter Magyar, care a declarat că partidul său va combate corupţia, va debloca miliarde de euro din fondurile îngheţate ale Uniunii Europene pentru a stimula economia şi va ancora ferm Ungaria în UE şi NATO.

 

