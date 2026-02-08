Live TV

Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado. Washingtonul, iritat de declarațiile despre alegeri

Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025 Foto: Reuters
Acuzații că ar submina succesul politicii americane Dispute privind calendarul electoral Ce a spus, de fapt, Machado Relații tensionate, dar în evoluție Viitor incert și presiuni pentru alegeri rapide

Consilierii Casei Albe și persoane apropiate administrației Trump devin tot mai frustrați de lidera opoziției venezuelene María Corina Machado și consideră că recentele ei declarații privind momentul în care ar putea avea loc alegeri ar putea submina eforturile lor în Venezuela, scrie Politico.

Un consilier al Casei Albe, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi liber despre acest subiect, a spus că afirmațiile recente ale lui Machado pentru Politico — potrivit cărora alegerile ar putea avea loc în țara sa în mai puțin de un an — au deranjat anumite persoane, chiar dacă ea continuă să fie apreciată la nivel personal.

„Tot ce face María Corina Machado este să încerce să nege toate acestea… este egoistă”, a spus consilierul. „Nu este «Operațiunea María Corina Machado». Este «Operațiunea securității naționale a SUA», care nu are nicio legătură cu ea. Este un factor perturbator și lucrează împotriva obiectivelor de securitate națională ale SUA.”

Acuzații că ar submina succesul politicii americane

Persoana respectivă a acuzat-o pe Machado — care a câștigat anul trecut Premiul Nobel pentru Pace pentru activitatea sa în conducerea opoziției împotriva lui Nicolás Maduro, între timp înlăturat de la putere — că „subminează succesul politicii președintelui”, precum eliberarea deținuților politici din Venezuela, operațiunile comune de aplicare a legii între cele două țări și alte inițiative.

Potrivit sursei, Machado ar încerca să devină „singura vedetă” a opoziției venezuelene.

Citește și: Maria Corina Machado, despre întoarcerea în Venezuela: „Nu cred că s-ar încumeta să mă omoare”

Biroul lui Machado a respins criticile, catalogându-le drept „zgomot mediatic” și zvonuri, insistând că opoziția este „strâns aliniată” cu guvernul SUA „în abordarea noastră”.

„Suntem primii interesați să ne asigurăm că acest proces avansează într-un mod ferm și stabil”, se arată într-o declarație transmisă POLITICO. „Interesele administrației Statelor Unite și cele ale poporului venezuelean sunt aceleași: o Venezuela prosperă, sigură, liberă și democratică.”

Dispute privind calendarul electoral

O altă persoană apropiată Casei Albe, care a vorbit de asemenea sub protecția anonimatului, a privit cu scepticism estimările privind calendarul alegerilor.

„[Douăzeci și patru] de luni reprezintă un interval mai realist, dar, din punct de vedere strategic, ea nu ar trebui să își dea cu părerea despre un termen”, a spus sursa.

Casa Albă a subliniat că prioritatea președintelui Donald Trump este reconstruirea Venezuelei și că alegerile „nu pot avea loc peste noapte”.

Citește și: Cooperarea lui Delcy Rodriguez cu administrația Trump pe tema ruperii relațiilor cu adversarii SUA, pusă sub semnul întrebării

„Așa cum a declarat președintele, vor exista alegeri la momentul potrivit, dar prioritatea sa principală este să readucă Venezuela la viață și să reconstruiască țara”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru Politico. „Când țara își va reveni suficient pentru a organiza alegeri curate și transparente, va reveni poporului venezuelean sarcina de a-și alege liderul. Ne dorim o Venezuela stabilă, prosperă, liberă și prietenoasă, dar acest lucru nu se poate întâmpla peste noapte.”

Departamentul de Stat nu a răspuns solicitării de comentarii.

Ce a spus, de fapt, Machado

În interviul acordat POLITICO, Machado nu a afirmat că își dorește alegeri imediate. Ea a declarat că „credem că un proces real și transparent, cu vot manual și audit complet pe tot parcursul, ar putea fi realizat în nouă până la zece luni”.

Ea a adăugat că „acest lucru depinde de momentul în care începi” și nu a cerut nici demararea imediată a procesului tehnic pentru organizarea alegerilor.

Totuși, comentariile despre alegeri nu sunt singurele care au stârnit nemulțumiri în rândul unor oficiali de la Casa Albă.

Relații tensionate, dar în evoluție

Consilierul Casei Albe a spus că îngrijorările legate de Machado s-au acumulat în ultimele luni. Inițial, administrația ar fi încercat să fie „respectuoasă” și să spere că ea va avea răbdare în timp ce SUA urmăresc schimbări în Venezuela.

Declarațiile sale despre alegeri au fost interpretate drept încercări de a rămâne relevantă pe măsură ce tranziția politică se desfășoară.

La scurt timp după capturarea lui Maduro, Trump a declarat într-o conferință de presă că Machado „nu are respectul” necesar pentru a conduce Venezuela, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul susținătorilor opoziției că lidera ar fi marginalizată de Casa Albă.

Citește și: Marco Rubio afirmă că adiministrația Trump vrea ca Venezuela să devină o țară „prietenoasă, stabilă, prosperă şi democratică”

După o întâlnire cu Machado în Biroul Oval — unde lidera opoziției i-a oferit lui Trump medalia primită de la Comitetul Nobel și i-a dedicat premiul — președintele și-a nuanțat tonul. Pe 16 ianuarie, el a spus că Machado este „o persoană pentru care am mult respect, iar ea are, evident, respect pentru mine și pentru țara noastră.”

Viitor incert și presiuni pentru alegeri rapide

Machado a insistat, de asemenea, că are o relație bună cu administrația Trump. Cu toate acestea, ea rămâne la Washington la câteva săptămâni după operațiunea de capturare a lui Maduro, iar nu este clar ce ar putea face Statele Unite pentru a-i facilita întoarcerea în Venezuela.

Reprezentanții aripii dure din Partidul Republican, în special cei care reprezintă comunitățile numeroase de cubanezi și venezueleni din sudul Floridei, au cerut organizarea alegerilor cât mai curând posibil, argumentând că o întârziere ar putea consolida controlul asupra puterii de care încă se bucură aliații lui Maduro.

Secretarul de stat Marco Rubio, un apropiat al opoziției venezuelene încă din perioada în care reprezenta Florida în Senat, a prezentat pe 28 ianuarie, în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului, câteva dintre condițiile necesare pentru organizarea alegerilor în Venezuela.

Citește și: Trump vrea s-o „implice” în Venezuela pe María Corina Machado, lidera opoziţiei

El a afirmat că „dacă opoziția nu are acces la mass-media, dacă candidații opoziției sunt în mod constant eliminați și nu pot apărea pe buletinele de vot din cauza guvernului, atunci acelea nu sunt alegeri libere și corecte.”

Înainte de interviul pentru Politico, Machado refuzase să comenteze un calendar concret al alegerilor, afirmând în ianuarie că stabilirea „datelor sau a unui calendar” pentru alegerile din Venezuela ar fi iresponsabilă.

