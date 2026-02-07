Alegeri anticipate în Japonia: Cum a ajuns Sanae Takaichi cea mai populară figură politică înainte de votul de duminică

Cu doar câteva luni în urmă, Partidul Liberal Democrat părea aproape de un eșec electoral major în Japonia, afectat de scandaluri și pierderi succesive. Astăzi, formațiunea este cotată cu șanse mari de victorie, pe fondul popularității în creștere a premierului Sanae Takaichi, devenită figura centrală a campaniei înaintea alegerilor anticipate de duminică.

Japonia se apropie de alegerile legislative anticipate de duminică într-un climat politic dominat de ascensiunea spectaculoasă a premierului Sanae Takaichi și de fenomenul mediatic supranumit „Sanae-mania”, relatează The Guardian.

Prima femeie prim-ministru din istoria țării a devenit, în doar câteva luni, centrul unei veritabile culturi a personalității, urmărită atent de susținători pentru totul, de la ținutele vestimentare și gustările din tren până la stiloul roz folosit în parlament.

Cu doar opt luni în urmă, Partidul Liberal Democrat (LDP), aflat la guvernare, părea aproape de un eșec electoral major. Pierduse majoritatea parlamentară, mai mulți parlamentari erau implicați într-un scandal de finanțare ilegală, iar premierul de atunci, Shigeru Ishiba, se confrunta cu opoziție internă.

În octombrie anul trecut, aripa conservatoare a LDP a forțat organizarea unei alegeri interne pentru înlocuirea acestuia. Mulți analiști se așteptau ca Shinjiro Koizumi, fiul unui fost premier și una dintre cele mai populare figuri tinere ale partidului, să câștige competiția. În schimb, LDP a ales să mizeze pe rivala sa ultra-conservatoare, Sanae Takaichi, instalând-o în funcția de prim-ministru.

Dacă sondajele de opinie sunt corecte, această decizie este pe cale să se dovedească una câștigătoare, într-un mod care depășește chiar și așteptările celor mai apropiați susținători ai săi.

Activitate intensă pe plan extern și controverse interne

În primele luni de mandat, Takaichi a avut o agendă internațională intensă. Ea s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump, care i-a oferit recent sprijin public și o invitație la Casa Albă, precum și cu liderul chinez Xi Jinping și cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung.

Totodată, declarațiile sale privind Taiwanul au tensionat relațiile cu Beijingul, iar promisiunile de reduceri ample de taxe au generat îngrijorări pe piețele financiare. Premierul s-a confruntat și cu noi critici legate de legăturile sale cu controversata Biserică a Unificării. În pofida acestor episoade, Takaichi a devenit principalul atu electoral al LDP.

Popularitate alimentată de rețelele sociale

Un element-cheie al succesului său este utilizarea eficientă a rețelelor sociale. Contul său oficial de pe platforma X are peste 2,6 milioane de urmăritori, mult peste cel al liderilor opoziției, inclusiv al lui Yoshihiko Noda.

Numeroși tineri alegători spun că sunt expuși frecvent conținutului favorabil premierului și că, în spațiul online, criticile sunt rare. Această vizibilitate a contribuit la consolidarea fenomenului „Sanae-mania”, în care accentul cade mai degrabă pe personalitatea liderului decât pe detaliile programului politic.

Popularitatea ei se reflectă și în plan comercial: geanta de piele neagră pe care o poartă s-a epuizat din magazine, iar gustările sale preferate sunt tot mai căutate.

Profil politic conservator

În vârstă de 64 de ani, Takaichi este o admiratoare declarată a fostului premier britanic Margaret Thatcher. Pozițiile sale sunt însă departe de a corespunde agendei feministe sau aspirațiilor progresiste ale generației tinere.

Ea se opune ca membrele familiei imperiale să devină împărătese domnitoare, susține păstrarea numelui de familie al soțului după căsătorie și evită gesturile simbolice care ar putea sfida tradițiile japoneze, precum intrarea pe ringurile de sumo considerate „sacre”.

În schimb, și-a construit imaginea de lider „diferit” de vechea gardă politică, subliniind originea sa modestă și stilul de viață sobru. Spre deosebire de mulți dintre predecesorii săi, evită viața mondenă și preferă întâlnirile matinale și activitățile desfășurate în cadru restrâns.

Potrivit sondajelor recente, LDP și partenerul său de coaliție, Japan Innovation Party, sunt așteptate să obțină peste 300 din cele 465 de mandate din camera inferioară a parlamentului, suficient pentru o majoritate de două treimi și pentru controlul comisiilor parlamentare. Opoziția, reprezentată în principal de Alianța Centristă pentru Reformă, se pregătește în schimb pentru pierderi semnificative.

În ciuda entuziasmului generat de „Sanae-mania”, unii alegători rămân sceptici, mai ales în privința promisiunilor economice. Mulți se îndoiesc că suspendarea temporară a taxei de consum la alimente va fi suficientă pentru a ajuta familiile afectate de creșterea costului vieții.

Alegerile de duminică, un test decisiv

Alegerile pentru camera inferioară sunt programate pentru duminică și reprezintă un test major pentru guvernul Takaichi. Potrivit agenției Reuters, scrutinul va fi interpretat drept un referendum asupra capacității sale de a gestiona inflația, deprecierea yenului și provocările de securitate din regiune.

Reuters mai notează că o victorie clară ar consolida poziția premierului și i-ar permite să promoveze mai ușor reformele economice și măsurile de consolidare a apărării. În schimb, un rezultat sub așteptări ar putea slăbi autoritatea sa politică și ar reaprinde tensiunile interne din cadrul partidului de guvernământ.

Când a convocat alegerile anticipate, Takaichi a declarat că japonezii trebuie să decidă dacă este „potrivită să conducă țara”. Duminică, alegătorii vor oferi verdictul asupra fenomenului „Sanae-mania” și asupra viitorului politic al primei femei prim-ministru din istoria Japoniei.

