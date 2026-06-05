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Video Alertă în Japonia: vânătoare pentru un urs considerat „extrem de inteligent”. Animalul a rănit patru persoane

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urs in padure
Urs brun. Credit foto: Guliver/Getty Images

Autorităţile japoneze erau vineri la vânătoarea unui urs descris ca fiind extrem de inteligent” care a rănit patru persoane în nordul arhipelagului nipon, fiind suspectat că ar fi descuiat o fereastră pentru a fugi şi că ar fi deschis un robinet pentru a bea apă, transmite The Guardian.

Ursul a reuşit să scape miercuri seara din clădirea în care se refugiase cu o zi înainte, după ce a rănit patru persoane la două fabrici din Fukushima, potrivit presei japoneze. Animalul a reuşit să-i evite pe vânătorii echipaţi cu arme tranchilizante.

Animalul era încă în libertate vineri, a declarat un oficial al oraşului pentru AFP, pe fondul unei creşteri a apariţiilor de urşi şi a atacurilor fatale în Japonia.

Dovezile de la faţa locului sugerează că animalul „a descuiat singur fereastra” pentru a scăpa, a declarat joi reporterilor primarul oraşului Fukushima, Yuki Baba. Potrivit acestuia, au fost observate urme de gheare lângă ieşire.

De asemenea, ursul ar fi „deschis robinetul” pentru a bea, a continuat primarul, care a descris animalul ca fiind „extrem de inteligent”.

„Cu cooperarea vânătorilor, a poliţiei şi a pompierilor, cred că am luat toate măsurile posibile” pentru a-l captura, a afirmat Yuki Baba.

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Un număr record de 13 persoane au fost ucise de urşi în Japonia anul trecut, mai notează AFP

În ultimul an fiscal, care s-a încheiat în martie, numărul de apariţii de urşi în zone populate a depăşit 50.000, mai mult decât dublu faţă de recordul anterior stabilit cu doi ani în urmă, conform cifrelor oficiale. Urşii intră în mod regulat în case, se plimbă prin apropierea şcolilor şi jefuiesc supermarketurile.

Urşii se înmulţesc datorită abundenţei de hrană (ghinde, căprioare, mistreţi) din arhipelagul nipon.

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Editor : C.A.

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