„Am terminat-o cu acest secretar general”: Antonio Guterres a atras furia Israelului după un raport al ONU privind abuzurile din Gaza

Antonio Guterres, secretarul general al ONU.

Israelul a anunțat că suspendă orice contact cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, după ce Națiunile Unite au invocat existența unor „informații credibile” privind presupuse acte de violență sexuală comise de forțe israeliene împotriva unor palestinieni aflați în detenție. Ambasadorul Israelului la ONU a calificat drept „scandaloasă” includerea statului israelian pe lista organizației referitoare la violențele sexuale din zonele de conflict, într-un nou episod de tensiuni majore între Tel Aviv și conducerea ONU, anunță Euronews.

„Am terminat-o cu acest secretar general”, a declarat ambasadorul Danny Danon într-un videoclip postat pe X. „Decizia de a pune Israelul pe lista neagră și de a ne acuza că folosim violența sexuală ca armă de război este o decizie scandalosă”, a spus el, referindu-se la un raport care urmează să fie publicat de biroul lui Guterres. „Secretarul general și echipa sa continuă să răspândească minciuni împotriva Israelului. Să ne pună pe noi și pe teroriștii Hamas pe aceeași listă, este inacceptabil.”

Ministerul de Externe al Israelului a calificat includerea țării pe lista ONU privind violența sexuală drept „rușinoasă și absurdă”.

Măsura „este o dovadă în plus a adevăratei naturi a ONU: o organizație politizată și coruptă care și-a abandonat principiile fondatoare și vizează sistematic Israelul ca misiune principală”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Oren Marmorstein, pe X.

Misiunea israeliană la ONU a declarat într-un comunicat că nu va avea niciun contact cu biroul secretarului general atâta timp cât Guterres rămâne în funcție.

Un purtător de cuvânt al lui Guterres, al cărui mandat de șef al ONU se încheie la 31 decembrie, a spus că biroul era la curent cu remarca lui Danon.

„Din partea noastră, ușa secretarului general rămâne deschisă”, a declarat purtătorul de cuvânt, Stephane Dujarric.

Raportul anual al secretarului general al ONU privind violența sexuală în contextul conflictelor este prezentat, de obicei, statelor vizate înainte de publicare.

În luna august a anului trecut, raportul avertiza că Israelul ar putea fi inclus pe lista părților suspectate de comiterea de acte de violență sexuală sau responsabile de astfel de acte în situații de conflict armat.

Gruparea militantă Hamas figurează pe listă din cauza acuzațiilor de violență sexuală comise în timpul atacului grupării asupra Israelului din 7 octombrie 2023, precum și a presupuselor abuzuri asupra ostaticilor.

ONU a citat „informații credibile” privind violența sexuală care ar fi fost comisă de forțele de securitate israeliene împotriva palestinienilor din închisori și alte centre de detenție, afirmând că inspectorilor ONU li s-a refuzat accesul la aceste facilități.

„Am invitat reprezentantul ONU să vină în Israel pentru a verifica aceste acuzații ridicole. Ei au ales să nu vină”, a spus Danon.

Relațiile dintre ONU și Israel au atins cel mai scăzut nivel din istorie de la atacul fără precedent al Hamas din 2023, care a declanșat războiul Israelului împotriva Gazei.

Autoritățile israeliene i-au reproșat lui Guterres și altor oficiali ai ONU că au criticat atacurile devastatoare ale Israelului asupra Gazei. Secretarul general al ONU a fost declarat „persona non grata” în Israel în 2024.

Israelul a acuzat, de asemenea, angajații agenției ONU pentru refugiații palestinieni, cunoscută sub numele de UNRWA, că au participat la atacul din 2023.

