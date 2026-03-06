Antonio Guterres avertizează: Atacurile „ilegale” din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control. Doi soldați ONU, răniți în Liban

Situaţia provocată de „toate atacurile ilegale” din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta riscă să devină incontrolabilă, a avertizat vineri secretarul general al ONU Antonio Guterres, în condiţiile în care un atac cu rachete a rănit grav doi soldaţi ghanezi din forţa ONU de menţinere a păcii din Liban.

„Toate atacurile ilegale din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta provoacă suferinţe şi prejudicii imense civililor din întreaga regiune şi reprezintă un risc major pentru economia mondială, în special pentru populaţiile cele mai vulnerabile”, a declarat Antonio Guterres.

„Situaţia ar putea deveni incontrolabilă pentru toată lumea. Este timpul să încetăm luptele şi să începem negocieri diplomatice serioase. Riscurile nu ar putea fi mai mari”, a adăugat el într-o postare pe X.

Apelul vine în timp ce o poziţie a Forţei Interimare a Naţiunilor Unite în Liban (FINUL) a fost atacată vineri în sudul ţării, provocând răniţi printre căştile albastre din Ghana, potrivit agenţiei de presă libaneze ANI. „Mai mulţi membri ai forţelor ganeze (n.r. din FINUL) au fost răniţi după ce poziţia lor din oraşul al-Qaouzah a fost ţinta unui atac”, a afirmat sursa, fără a preciza originea atacului.

Forţele armate din Ghana au declarat într-un comunicat că poziţia a fost lovită de atacuri cu rachete şi doi soldaţi sunt răniţi grav.

Israelul şi forţele Hezbollah au avut vineri o nouă zi de confruntări în Liban, un conflict care a reizbucnit după atacurile americano-israeliene asupra Iranului, care au dus la eliminarea liderului suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khemenei. Hezbollah, miliţie şiită aliniată cu Iranul, a răspuns cu atacuri asupra Israelului.

