Video Anthony Albanese, nuntă fastuoasă la Canberra. Este primul șef de guvern australian care se căsătorește în timpul mandatului

Data publicării:
albanese maritat
Premierul Anthony Albanese s-a căsătorit, la Canberra, cu Jodie Haydon. Sursa: Anthony Albanese via X

Prim-ministrul australian Anthony Albanese s-a căsătorit cu partenera sa, Jodie Haydon, devenind primul lider al țării care s-a căsătorit în timpul mandatului. Cei doi s-au cununat în capitala Canberra, sâmbătă după-amiază, a doua zi după ultima ședință a anului parlamentar, anunță BBC. Mai mulți miniștri din cabinetul lui Albanese au participat la ceremonie.

„Suntem absolut încântați să împărtășim dragostea și angajamentul nostru de a ne petrece viața împreună, în fața familiei și a prietenilor apropiați”, a declarat Albanese într-o scurtă declarație.

Cuplul s-a logodit de Ziua Îndrăgostiților anul trecut. Cererea în căsătorie a liderului Partidului Laburist și recepția de nuntă au avut loc la reședința sa oficială, The Lodge.

Până în ziua cea mare, planurile de nuntă au fost ținute secrete din motive de securitate și pentru a evita eventualele perturbări. La ceremonie au participat părinții lui Jodie Haydon, precum și fiul lui Albanese, Nathan, din căsătoria sa anterioară.

Câinele lui Albanese, Toto, a fost cel care a dus verigheta, în timp ce cuplul a pășit pe culoar pe melodia „Signed, Sealed, Delivered (I'm Yours)” a lui Stevie Wonder.  La recepție, primul lor dans a fost pe melodia „The Way You Look Tonight” a lui Frank Sinatra.

La festivități au fost folosite și cutii de bere personalizate, pe care era imprimată imaginea folosită pentru a anunța logodna lor.

Cuplul va petrece luna de miere în Australia, de luni până vineri, săptămâna viitoare - planuri care au fost revizuite după realegerea lui Albanese în luna mai.

Albanese, în vârstă de 62 de ani, și Jodie Haydon, în vârstă de 47 de ani, s-au cunoscut la o cină de afaceri în Melbourne, în 2020, când el era liderul opoziției.

Ea a apărut în timpul campaniilor electorale ale lui Albanese din 2022 și 2025 și a fost văzută alături de prim-ministru la evenimente importante, inclusiv la funeraliile reginei Elisabeta a II-a și la o cină oficială găzduită de fostul președinte american Joe Biden.

Albanese a intrat astfel în istoria Australiei devenind primul premier care s-a logodit în timpul mandatului. Cuplul a declarat într-o declarație comună la acea vreme că sunt „atât de norocoși că s-au găsit unul pe celălalt”.

