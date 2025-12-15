Australia intenționează să înăsprească legile privind armele de foc după atacul soldat cu 15 morți de la Bondi Beach, Sydney

Australia a anunțat luni că intenționează să înăsprească legile privind armele de foc, în timp ce țara plânge victimele celui mai grav atac armat din ultimii aproape 30 de ani, în care un tată și fiul său au ucis 15 persoane la o sărbătoare evreiască la Bondi Beach, în Sydney, transmite Reuters.

Tatăl, în vârstă de 50 de ani, a fost ucis la fața locului, numărul morților ajungând la 16, în timp ce fiul său, în vârstă de 24 de ani, se află în stare critică la spital, a declarat poliția într-o conferință de presă luni.

Patruzeci de persoane au fost transportate la spital în urma atacului, inclusiv doi polițiști care se află în stare gravă, dar stabilă, a declarat poliția. Victimele aveau vârste cuprinse între 10 și 87 de ani.

Poliția nu a divulgat numele atacatorilor, dar a declarat că tatăl deținea un permis de port-armă din 2015 și avea șase arme înregistrate. Unul dintre atacatorii suspectați era cunoscut de autorități, dar nu fusese considerat o amenințare imediată, au declarat oficialii din domeniul securității.

Ei au fost identificați ca fiind Sajid Akram și fiul său Naveed Akram de către postul public de televiziune ABC și alte mass-media locale.

Ministrul de interne Tony Burke a declarat că tatăl a sosit în Australia în 1998 cu o viză de student, în timp ce fiul său este cetățean australian.

Poliția nu a furnizat detalii despre armele de foc, dar înregistrările video de la fața locului au arătat că bărbații au tras cu ceea ce părea a fi o pușcă cu bolt și o pușcă de vânătoare.

„Lucrăm intens la verificarea trecutului ambelor persoane. În acest moment, știm foarte puține lucruri despre ele”, a declarat reporterilor comisarul poliției din New South Wales, Mal Lanyon.

Două steaguri ale Statului Islamic au fost găsite în vehiculul atacatorilor, a declarat postul național de televiziune australian ABC News într-un reportaj, fără a cita nicio sursă.

Împușcăturile au ridicat semne de întrebare cu privire la faptul dacă legile australiene privind armele de foc, deja printre cele mai stricte din lume, rămân adecvate scopului lor.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că va solicita Cabinetului să ia în considerare limitarea numărului de arme permise de un permis de port-armă și durata de valabilitate a permisului.

„Circumstanțele oamenilor se pot schimba”, a declarat el reporterilor. „Oamenii se pot radicaliza în timp. Permisele nu ar trebui să fie permanente.”

Un trecător a dezarmat un atacator înainte de a fi rănit

Martorii au declarat că atacul de pe celebra plajă, care era aglomerată într-o seară caldă de weekend, a durat aproximativ 10 minute, determinând aproximativ 1.000 de persoane care participau la un eveniment de Hanukkah să se împrăștie pe nisip și pe străzile din apropiere.

Un trecător filmat în timp ce îl imobiliza și îl dezarma pe un bărbat înarmat în timpul atacului a fost salutat ca un erou ale cărui acțiuni au salvat vieți. 7News Australia l-a numit Ahmed al Ahmed, citând un rudă, care a spus că proprietarul magazinului de fructe în vârstă de 43 de ani a fost împușcat de două ori și a fost operat.

O pagină de strângere de fonduri pentru bărbat a strâns peste 550.000 de dolari australieni (365.000 de dolari) până luni după-amiază (relativ la ora orașulu Sydney, care este cu 9 ore înaintea orei României).

Morgan Gabriel, în vârstă de 27 de ani, din Bondi, a declarat că se îndrepta spre un cinematograf din apropiere când a auzit ceea ce a crezut că sunt artificii, înainte ca oamenii să înceapă să alerge pe strada ei.

„Am adăpostit aproximativ șase sau șapte persoane. Două dintre ele erau de fapt prieteni apropiați, iar restul erau doar oameni care se aflau pe stradă... telefoanele lor fuseseră lăsate pe plajă și toată lumea încerca să fugă”, a spus ea.

„Este o dimineață foarte tristă... În mod normal, luni sau în orice dimineață, este aglomerat. Oamenii înoată, fac surf, aleargă. Așa că acum este foarte, foarte liniște. Și cu siguranță există o atmosferă solemnă.”

La pavilionul Bondi a fost amenajat un memorial improvizat cu flori și steaguri israeliene și australiene și a fost creat un registru online de condoleanțe. Polițiști și agenți de securitate evrei privați, purtând căști, erau poziționați în jur, în timp ce persoanele îndoliate aduceau omagii și depuneau flori.

Liderii mondiali condamnă atacul

Autoritățile au declarat că sunt siguri că doar doi atacatori au fost implicați în incident, după ce anterior au afirmat că verifică dacă a fost implicat și un al treilea infractor.

La domiciliul suspecților din Bonnyrigg, o suburbie situată la aproximativ 36 km vest de cartierul central de afaceri, luni a fost prezentă o forță polițienească numeroasă, iar mai multe case din vecinătate au fost izolate.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a vizitat luni dimineață plaja Bondi pentru a depune flori în apropierea locului atacului.

„Ceea ce am văzut ieri a fost un act de pură răutate, un act de antisemitism, un act de terorism pe țărmurile noastre, într-un loc emblematic al Australiei”, a declarat Albanese reporterilor.

„Comunitatea evreiască suferă astăzi. Astăzi, toți australienii îi îmbrățișăm și le spunem că suntem alături de ei. Vom face tot ce este necesar pentru a eradica antisemitismul. Este un flagel și îl vom eradica împreună.”

Albanese a spus că mai mulți lideri mondiali, printre care președintele american Donald Trump și președintele francez Emmanuel Macron, au transmis condoleanțe și sprijin.

Împușcăturile de duminică au fost cele mai grave dintr-o serie de atacuri antisemite asupra sinagogilor, clădirilor și mașinilor din Australia de la începutul războiului Israelului în Gaza, în octombrie 2023.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că l-a avertizat pe Albanese că sprijinul Australiei pentru statalitatea palestiniană va alimenta antisemitismul.

În august, Australia a acuzat Iranul că a dirijat cel puțin două atacuri antisemite și i-a dat ambasadorului Teheranului o săptămână să părăsească țara.

„Am văzut cadavre pe pământ”

Împușcăturile în masă sunt rare în Australia, una dintre cele mai sigure țări din lume. Atacul de duminică a fost cel mai grav din 1996, când un bărbat înarmat a ucis 35 de persoane în stațiunea turistică Port Arthur din statul insular Tasmania, din sudul țării.

Rabinul Mendel Kastel, al cărui cumnat Eli Schlanger a fost ucis în atacul de duminică, a declarat că a fost o seară cumplită.

„Poți foarte ușor să te înfurii și să încerci să dai vina pe oameni, să te întorci împotriva lor, dar nu despre asta este vorba. Este vorba despre o comunitate”, a spus el.

„Trebuie să ne mobilizăm într-un moment ca acesta, să fim alături unul de celălalt și să ne unim. Și o vom face, vom trece peste asta, știm asta. Comunitatea australiană ne va ajuta să o facem”, a adăugat el.

Danielle, o femeie din zonă, care a refuzat să-și dezvăluie numele de familie, se afla pe plajă când a avut loc împușcătura și a alergat să-și ia fiica, care participa la o bar mitzvah într-un centru de evenimente situat în apropierea locului unde se aflau presupușii atacatori.

„Am auzit că a avut loc o împușcătură, așa că am fugit acolo să-mi iau fiica. Auzeam împușcături și vedeam cadavre pe jos. Suntem obișnuiți să fim speriați, ne simțim așa din 7 octombrie.”

Militanții Hamas au atacat Israelul pe 7 octombrie 2023, ucigând aproximativ 1.200 de persoane, potrivit datelor israeliene. Atacul a precipitat războiul Israelului în Gaza, care a ucis peste 70.000 de palestinieni, potrivit autorităților sanitare din Gaza.

Diaspora evreiască din Australia este mică, dar profund înrădăcinată în comunitatea mai largă, cu aproximativ 150.000 de persoane care se identifică ca evrei într-o țară cu 27 de milioane de locuitori. Se estimează că aproximativ o treime dintre ei locuiesc în suburbiile din estul Sydney-ului, inclusiv Bondi.

