Live TV

Atac cu grenadă la Grenoble, în Franța: șase oameni au fost răniți într-un salon de frumusețe, suspecții sunt în libertate

Data actualizării: Data publicării:
politie masina franta
Foto: Getty Images

Șase persoane au fost rănite ușor vineri după-masă la Grenoble, după un atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului francez. Suspecții sunt încă în libertate, scrie Liberation.

În jurul orei 15:00 (16:00, ora României, n.r.), mai multe persoane s-au prezentat într-un salon de înfrumusețare din centrul orașului Grenoble, înainte de a arunca o grenadă. Explozia a provocat șase răniți, potrivit unor surse din poliție, citate de AFP. Suspecții, ale căror motive pentru atac nu sunt cunoscute în acest moment, sunt în libertate. Parchetul din Grenoble a declarat că „nu dorește să comunice”.

„Bilanțul provizoriu indică șase răniți în stare relativă de urgență din cauza exploziei, care au fost îngrijiți la fața locului de către echipele de salvare și nu au fost transportați la spital”, a precizat prefectul departamentului Isère pentru AFP. Printre răniți se află și un copil de 5 ani, potrivit prefecturii, care nu a dorit să se pronunțe asupra cauzelor exploziei.

Salonul de înfrumusețare se află, printre alte magazine, la parterul unui imobil cu mai multe etaje, iar vitrina sa a fost distrusă de explozie. „Am auzit o explozie puternică și trei fete țipând, erau însoțite de un copil”, a declarat pentru France 3 Isère, proprietara Julie Esthétique, un salon de înfrumusețare situat la câțiva pași de locul exploziei.

În februarie, aproape acum un an, un bar din centrul orașului Grenoble a fost ținta unui atac similar, pentru care ancheta este încă în curs. Aruncarea grenadei a provocat douăsprezece răniți, dintre care unii au fost în stare critică. Bruno Retailleau, ministrul de interne de la acea vreme, a denunțat „o operațiune criminală fără precedent, deoarece s-a utilizat o tehnică de război (cu) o grenadă foarte specifică”. Un minor de 17 ani, suspectat că ar fi aruncat-o, a fost pus sub acuzare zece zile mai târziu.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
1
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Fujiyoshida, Japan at Chureito Pagoda and Mt. Fuji in the spring with cherry blossoms.
2
Festivalul cireșilor înfloriți din Japonia, anulat din cauza comportamentului turiștilor...
Vladimir Putin la telefon
3
Liderul european căruia Vladimir Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune...
Ilie Bolojan.
4
Vlad Gheorghe: Bolojan e mai determinat ca niciodată. În 2028 o să fim cu toţii istorie...
donald trump
5
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA. Ce a transmis...
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Digi Sport
La 34 de ani, o româncă a dat lovitura: s-a îmbogățit peste noapte, iar acum e ”profesoară”: ”Cea mai bună decizie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Emmanuel Macron cu ochelari de soare pilot
O rețea rusă de fake news care a activat și în România încearcă să-l implice pe Emmanuel Macron în dosarul Epstein (BFMTV)
steve bannon
Dosarele Epstein dezvăluie detalii despre eforturile lui Steve Bannon de a influenţa politica europeană (The Guardian)
politie franta
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
baza franceza
O agenţie de presă iraniană publică o imagine a unei baze militare franceze. Macron: „Suntem foarte vigilenţi”
reteaua X platforma
Percheziții la birourile X din Paris. Elon Musk este citat de procurori la audieri
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea îl atacă pe Ilie Bolojan după scrisoarea premierului...
medic si pacient in cabinet
Reguli noi pentru concediile medicale. Guvernul introduce excepții cu...
Iranian FM Meets Josep Borrell In Jordan
SUA și Iran au reluat negocierile în Oman privind programul nuclear...
Ultimele știri
Sindicatul Europol, distribuind imagini cu sediul IPJ Botoşani: „Avem pretenţii de poliţie europeană, dar strângem apa cu făraşul”
Bărbat, arestat preventiv după ce a condus fără permis și a făcut accident lângă mall-ul din Florești, județul Cluj
Cine conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Negoiță e suspendat din funcție. Detalii din CV-ul lui Adrian-Marian Cocoș
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care au noroc de bani începând cu 6 februarie 2026. O schimbare de perspectivă le aduce câștiguri...
Cancan
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima...
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Jucătorul care a „surprins tot cartierul” e pregătit să semneze pe încă un sezon cu FCSB. Exclusiv
Adevărul
Profesoara româncă rupe tăcerea despre legătura sa cu Jeffrey Epstein: „Aș vrea să nu-l fi cunoscut...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
Pro FM
Care este numele real al lui Bad Bunny? Povestea adorabilă din spatele celebrului său nume de scenă
Film Now
Margot Robbie a dârdâit în rochie transparentă și subțire ca o foiță, în ploaia londoneză. Jacob Elordi a...
Adevarul
Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri...
Newsweek
Pensie de doar 1.250 lei după 29 ani de muncă. Care pensionari iau pensii sub 2.000 lei deși au 30 ani vechime
Digi FM
Chivu, admirat și felicitat de fiice și de soție, când l-au văzut cu flacăra olimpică în Milano. Îmbrățișări...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Doi bărbați au salvat un porc și l-au învățat să folosească toaleta: „Îl iubim, nu este animalul nostru de...
Film Now
Rebecca Ferguson, adevărul despre plecarea din franciza "Mission: Impossible": "Contractul meu se încheiase"
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă