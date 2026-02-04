O agenţie de presă iraniană publică o imagine a unei baze militare franceze. Macron: „Suntem foarte vigilenţi”

Agenţia de presă Fars, apropiată regimului religios iranian şi braţului său armat, Gărzile Revoluţiei, a publicat luni seara, pe X, fără alte comentarii, o fotografie din satelit a bazei aeriene Al-Dhafra, situată la aproximativ 40 de kilometri de Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, un gest ce poate fi interpretat ca o ameninţare, relatează Le Figaro.

Baza găzduieşte escadroane din Emirate, SUA şi Franţa. Baza aeriană 104 se află acolo din 2008.

„Suntem foarte atenţi la această situaţie”, a reacţionat marţi preşedintele Emmanuel Macron. „Am luat toate măsurile necesare, evident, pentru ca soldaţii noştri care se află acolo să fie desfăşuraţi în condiţii optime de securitate”, a adăugat el.

Aceste trupe sunt „desfăşurate pentru lupta împotriva terorismului”, în special pentru operaţiunea Inherent Resolve, şi „pentru a instrui, de asemenea, armatele ţărilor din regiune, care sunt partenerii noştri”, a explicat preşedintele francez.

Începând de duminică, Iranul clasifică mai multe armate europene - printre care şi cea a Franţei - ca fiind „teroriste”. Motivul este clasificarea Gărzii Revoluţionare ca organizaţie teroristă de către Uniunea Europeană, decizie luată la sfârşitul lunii ianuarie.

Teheranul se află sub presiunea americană, Statele Unite mutând un grup aeronaval format în jurul portavionului USS Abraham Lincoln în Golful Persic.

Emmanuel Macron a asigurat că Franţa „a evaluat” situaţia în ultimele zile „împreună cu mai mulţi dintre aliaţi şi parteneri”.

Emiratele Arabe Unite, deşi angajate în lupta împotriva terorismului, au afirmat în repetate rânduri că teritoriul lor nu va servi drept bază în cazul unor atacuri occidentale împotriva Iranului.

