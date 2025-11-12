Live TV

„Ați ajuns în iad”: Venezuelenii trimiși de Donald Trump în El Salvador au fost supuși torturii sistematice, potrivit unui raport

Data publicării:
detinuti-cecot-el salvador
Gardian aflat în fața unei celule a închisorii CECOT, El Salvador. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Peste 252 de venezueleni expulzați în El Salvador în cadrul politicii de deportare în masă a președintelui american Donald Trump au fost supuși torturii și abuzurilor sistematice și prelungite, inclusiv agresiunilor sexuale, în timpul detenției, potrivit unui raport publicat miercuri, relatează The Guardian.

Raportul, întocmit în comun de Human Rights Watch (HRW) și Cristosal – un grup care investighează încălcările din America Centrală – precizează că condițiile din „centrul continental terorist” (CECOT) din El Salvador încalcă normele minime standard ale ONU privind tratamentul deținuților. Raportul menționează „condiții inumane de detenție, inclusiv detenție prelungită în izolare, hrană inadecvată” și alte deficiențe.

Grupurile acuză administrația Trump de complicitate intenționată la suferințele îndurate de deportați după ce au fost transportați cu avionul în El Salvador în martie și aprilie, insistând că a ordonat deportarea bărbaților, fiind pe deplin conștientă că aceștia vor fi maltratați sau chiar vor fi expuși la amenințări la adresa vieții lor.

De asemenea, grupurile cer o „anchetă independentă” din partea Departamentului de Justiție al SUA, deși admit că această perspectivă este puțin probabilă. Totodată, solicită administrației Trump să înceteze deportarea cetățenilor din țări terțe în El Salvador.

Complicitatea SUA în ceea ce este descris ca un model sistematic de tortură și încălcări ale drepturilor omului evocă comparații cu scandalul de la închisoarea Abu Ghraib din Bagdad din timpul „războiului împotriva terorismului”, spun acestea.

„Am ajuns la concluzia că administrația Trump este complice la tortura și disparițiile forțate ale venezuelenilor trimiși în El Salvador”, a declarat Juanita Goebertus, directoarea HRW pentru America.

Citând rapoarte anterioare ale Departamentului de Stat care consemnau condițiile dure din închisorile din El Salvador, ea a adăugat: „Administrația știa că trimitea oameni într-un loc unde puteau fi torturați și unde puteau fi expuși la riscuri care le puneau viața în pericol”.

Administrația Trump a plătit regimului salvadorian al președintelui Nayyib Bukele – care s-a autointitulat „cel mai cool dictator din lume” – 4,7 milioane de dolari pentru a acoperi costurile detenției, se arată în raport.

Noah Bullock, directorul executiv al Cristosal – care a fost recent obligat să-și suspende activitatea în El Salvador – a acuzat administrația Trump că „a folosit sistemul penitenciar salvadorian ca decor într-un teatru al cruzimii”.

„Au vrut să demonstreze și să transmită un mesaj de brutalitate”, a spus el. „Dar nu știu dacă bănuiau cât de departe vor ajunge și cât de îngrozitoare sunt ororile torturii.”

Raportul de 81 de pagini prezintă o imagine cutremurătoare a condițiilor în care trăiesc venezuelenii, mulți dintre ei fiind solicitanți de azil din cauza regimului autoritar al președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, iar aproximativ jumătate dintre ei neavând cazier judiciar, în ciuda acuzațiilor oficiale că deportații erau membri „teroriști” ai Tren de Aragua, o bandă de crimă organizată. Potrivit raportului, doar 3% dintre ei fuseseră condamnați în SUA pentru crime violente.

„Deținuții erau supuși bătăilor constante și altor forme de maltratare, inclusiv unele cazuri de violență sexuală”, se arată în raport.

„Multe dintre aceste abuzuri constituie tortură în conformitate cu legislația internațională privind drepturile omului. Persoanele reținute în Cecot au declarat că au fost bătute din momentul în care au ajuns în El Salvador și pe toată durata detenției.

Aceste bătăi și alte abuzuri par să facă parte dintr-o practică menită să subjuge, să umilească și să disciplineze deținuții prin impunerea de suferințe fizice și psihologice grave. De asemenea, se pare că ofițerii au acționat în convingerea că superiorii lor susțineau sau tolerau actele lor abuzive”.

Conform unui fost deținut, identificat în raport ca Gonzalo Y, directorul centrului le-a transmis un mesaj îngrozitor noilor sosiți după deportarea lor din SUA. „Ați ajuns în iad”, le-a spus el, o frază folosită ca titlu al raportului.

Raportul, care se bazează pe mai bine de 200 de interviuri și pe confirmarea „medico-legală” a mărturiilor intervievaților, descrie în detaliu bătăile aplicate pentru infracțiuni minore, cum ar fi vorbitul prea tare, dușul la ora nepotrivită sau chiar solicitarea de îngrijiri medicale.

Unii deținuți au povestit că au fost bătuți după o vizită a Comitetului Internațional al Crucii Roșii și, cu altă ocazie, după o vizită efectuată de Kristi Noem, secretarul american pentru securitate internă, care a postat un videoclip în care apărea în fața unei celule în care erau înghesuiți deportații încarcerați.

Bătaile care au urmat vizitei lui Noem au fost aplicate după ce prizonierii au strigat cerând să fie eliberați pe motiv că nu erau criminali sau teroriști, potrivit lui Goebertus, care a afirmat că vizita de mare amploare a secretarului american pentru securitate internă a demonstrat că administrația era conștientă de abuzurile care aveau loc la CECOT.

„Prin vizita directă a Kristi Noem și înregistrarea acelui videoclip, guvernul SUA se face în mod clar complice la torturile foarte grave și sistematice la care au fost supuși venezuelenii”, a afirmat ea.

Trei deținuți au declarat că au fost abuzați sexual, unul dintre ei afirmând că a fost obligat să întrețină relații sexuale orale cu un gardian. Raportul menționează că agresiunile sexuale erau mai răspândite, dar nu erau raportate din cauza stigmatizării sociale.

Bărbații au fost eliberați în iulie, în cadrul unui acord cu regimul Maduro, care a inclus eliberarea a 10 cetățeni americani și rezidenți ai SUA care erau reținuți în Venezuela.

Bullock a afirmat că tratamentul aplicat venezuelenilor reflectă „o tendință mai largă în închisorile salvadoriene”, unde 90.000 de salvadorieni au fost reținuți în mod arbitrar, au dispărut și au fost torturați sistematic în ultimii trei ani.

„Conform investigațiilor noastre, acest lucru a cauzat moartea a cel puțin 420 de persoane, deși credem că numărul real este probabil mult mai mare”, a spus el.

„Există dovezi numeroase și foarte credibile care demonstrează că, în închisorile din El Salvador, chiar guvernul salvadorian ar putea comite crime împotriva umanității – și acesta este sistemul penitenciar cu care Statele Unite au încheiat un contract pentru a face migranții să dispară.”

„Insula” torturii și mesaje de ajutor scrise în sânge: Coșmarul imigranților deportați din SUA în „cimitirul celor vii” din El Salvador

Țara în care 3% din bărbați se află după gratii. Cum a devenit El Salvador un model pentru extrema dreaptă din toată lumea

