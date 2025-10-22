Live TV

Australian reținut de poliție după ce a furat păpuși Labubu în valoare de 5.000 de euro. „Aceste jucării nu sunt pentru tine”

Data publicării:
Păpușă Labubu
Păpușă Labubu. Foto: Profimedia

Poliţia australiană a arestat un bărbat, după ce a găsit în locuința acestuia din Melbourne păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (n.r. 5.000 de euro), au anunţat miercuri autorităţile locale, citate de BBC.

Poliţiştii din estul oraşului Melbourne au efectuat o percheziţie, marţi, la o locuinţă unde au găsit 43 de păpuşi Labubu, unele dintre ele în ediţie limitată, evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare (n.r. aproximativ 280 de euro).

Potrivit poliţiei, popularele păpuşi Labubu au fost furate în timpul a patru jafuri separate, începând din luna iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul oraşului Melbourne.

Într-un comunicat de presă intitulat „Acește păpuși Labubu nu sunt pentru tine”, poliția din statul Victoria a declarat că bărbatul în vârstă de 40 de ani este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere și două capete de acuzare pentru furt. El a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să se prezinte în faţa tribunalului pe 5 mai.

Păpuşile Labubu sunt create de artistul din Hong Kong, Kasing Lung, fiind produse de compania Pop Mart. Popularitatea lor, alimentată de influenceri, este conferită de ediţiile limitate în care sunt produse, dar şi de colaborările exclusive, unele modele ajungând să fie revândute la preţuri considerabile.

Fanii stau adesea la coadă pentru a le cumpăra, ceea ce face din Labubu un simbol al cererii în creştere la nivel global pentru jucării de designer.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
exercitiu militari romani, bucuresti
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii...
Viktor Orban
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de...
Ultimele știri
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump și Xi Jinping
China critică acordul dintre SUA și Australia privind mineralele critice. Ce le-a transmis guvernul chinez celor două țări
Donald Trump - Anthony Norman Albanese meeting at White House
SUA şi Australia, acord de miliarde de dolari pentru aprovizionarea cu „pământuri rare”. „Ducem parteneriatul la un nivel superior”
ilie bolojan milton dick
Australia, interesată de securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța. Discuții la Guvern cu premierul Ilie Bolojan
Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui Donald Trump
Numerele private de telefon ale prim-ministrului australian şi Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web
South Australian Police Vehicle
Atac armat la Sydney: 20 de răniți. Ce spune poliția australiană despre posibilitatea unui act terorist
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 lovește înainte de vreme. Patru zodii care îi simt efectele încă din...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”