Australian reținut de poliție după ce a furat păpuși Labubu în valoare de 5.000 de euro. „Aceste jucării nu sunt pentru tine”

Poliţia australiană a arestat un bărbat, după ce a găsit în locuința acestuia din Melbourne păpuşi de colecţie Labubu furate, evaluate la aproximativ 9.000 de dolari australieni (n.r. 5.000 de euro), au anunţat miercuri autorităţile locale, citate de BBC.



Poliţiştii din estul oraşului Melbourne au efectuat o percheziţie, marţi, la o locuinţă unde au găsit 43 de păpuşi Labubu, unele dintre ele în ediţie limitată, evaluate la aproximativ 500 de dolari australieni fiecare (n.r. aproximativ 280 de euro).



Potrivit poliţiei, popularele păpuşi Labubu au fost furate în timpul a patru jafuri separate, începând din luna iulie, dintr-un centru comercial situat în centrul oraşului Melbourne.



Într-un comunicat de presă intitulat „Acește păpuși Labubu nu sunt pentru tine”, poliția din statul Victoria a declarat că bărbatul în vârstă de 40 de ani este vizat de patru capete de acuzare pentru spargere și două capete de acuzare pentru furt. El a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să se prezinte în faţa tribunalului pe 5 mai.



Păpuşile Labubu sunt create de artistul din Hong Kong, Kasing Lung, fiind produse de compania Pop Mart. Popularitatea lor, alimentată de influenceri, este conferită de ediţiile limitate în care sunt produse, dar şi de colaborările exclusive, unele modele ajungând să fie revândute la preţuri considerabile.



Fanii stau adesea la coadă pentru a le cumpăra, ceea ce face din Labubu un simbol al cererii în creştere la nivel global pentru jucării de designer.

