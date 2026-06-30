Recorduri de temperatură în mai multe state europene: peste 1.300 de morți și zeci de mii de locuințe fără curent

Valul de căldură extremă care sufocă Europa a adus temperaturi record în mai multe state, incendii de vegetație, furtuni violente și un bilanț tot mai greu al victimelor. Germania, Cehia, Polonia și Ungaria au depășit pragul de 40°C, în timp ce Franța și Spania au raportat peste 1.300 de decese asociate caniculei, iar zeci de mii de locuințe au rămas fără electricitate.

Peste 191 de milioane de oameni din Europa s-au confruntat cu temperaturi de cel puțin 35°C, în timp ce avertizările de caniculă extremă au fost emise în mai multe state, scrie The Guardian.

Recorduri istorice în centrul Europei

Germania a atins un nou record absolut de 41,7°C, măsurat în localitatea Coschen, aproape de granița cu Polonia, în landul Brandenburg. Recordul anterior, de 41,5°C, fusese stabilit cu doar o zi înainte, la Drewitz.

În Gohrischheide, în estul Germaniei, a izbucnit un incendiu de pădure într-o zonă contaminată cu muniție din cel de-al Doilea Război Mondial, ceea ce a complicat intervenția pompierilor.

La Berlin, poliția a folosit tunuri cu apă pentru a-i ajuta pe localnici și turiști să se răcorească, iar operatorul feroviar german Deutsche Bahn a recomandat evitarea călătoriilor neesențiale.

Polonia și-a depășit, la rândul ei, recordul istoric de temperatură, după ce termometrele au indicat 40,5°C în Słubice, la granița cu Germania, depășind precedentul record de 40,2°C, vechi de 105 ani, stabilit în 1921.

Agenția de securitate a guvernului polonez a trimis mesaje de alertă populației, recomandând evitarea expunerii la soare și a efortului fizic intens, hidratarea constantă și purtarea pălăriilor. În mai multe orașe au fost instalate perdele de apă pentru a ajuta populația să facă față temperaturilor extreme.

Și Ungaria a raportat un record pentru această perioadă a anului, cu 40,7°C în Budakalász, peste cele 40°C înregistrate sâmbătă.

Cehia a anunțat, la rândul său, un nou record absolut, de 41,9°C, măsurat în Doksany. Institutul hidrometeorologic ceh a precizat că temperaturile continuau să crească și că valoarea maximă a zilei nu fusese încă atinsă.

În Slovacia au fost raportate 39,3°C în Mužla, în sud-vestul țării, iar Danemarca a înregistrat sâmbătă cea mai ridicată temperatură de la începutul măsurătorilor meteorologice, în 1874, cu 36,6°C în nordul orașului Odense.

Între timp, Franța a început să contabilizeze victimele valului de căldură. Agenția națională de sănătate publică a anunțat că, în perioada 24-27 iunie, au fost înregistrate cu 1.000 de decese mai multe față de media lunilor anterioare. Autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu și ar putea crește semnificativ.

Cele mai multe decese suplimentare au fost înregistrate în rândul persoanelor care au murit la domiciliu, în special în regiunea Île-de-France, care include Parisul și suburbiile sale. Majoritatea victimelor aveau peste 65 de ani, însă și persoane mai tinere au fost afectate.

În Spania, datele preliminare indică cel puțin 327 de decese care ar putea fi asociate cu temperaturile extreme în perioada dintre duminica trecută și joi.

Incendii, furtuni și evacuări

În paralel, în sud-vestul Germaniei, în apropierea satului Traisen, pompierii au fost nevoiți să întrerupă temporar intervenția la un incendiu izbucnit într-un fost depozit de muniții, după ce au avut loc mai multe explozii. Aproximativ 650 de persoane au fost evacuate din locuințe.

Nordul Franței a fost lovit și de furtuni violente, însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt, care au provocat mai multe răniți, incendii și pene de curent. Peste 60.000 de locuințe au rămas fără electricitate.

În Belgia, un bărbat a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina sa, în apropiere de Bruxelles, în timpul furtunilor puternice care au afectat mare parte din țară.

Editor : Ș.A.