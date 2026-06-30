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General american: SUA vor fi alături de europeni în apărarea țărilor baltice. „Sunteți pregătiți să treceți de la cuvinte la fapte”

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Cele trei țări baltice și-au dublat cheltuielile pentru apărare. Foto: Profimedia
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Statele Unite vor fi alături de aliații săi europeni în apărarea țărilor baltice, a declarat marți comandantul american al forțelor terestre ale NATO din Europa, în contextul în care alianța a alocat un cartier general suplimentar în regiune, relatează Reuters.

„Sunteți pregătiți să faceți mai mult și să treceți de la cuvinte la fapte, iar Statele Unite vor fi alături de voi”, a declarat generalul american Chris Donahue în cadrul unei ceremonii desfășurate în orașul estonian Valga. „Așa se construiește puterea de descurajare: nu cu cuvinte rostite de la tribună, ci cu bocancii în noroi”.

Donahue, care își va părăsi funcția joi, îndeplinește și funcția de comandant al Armatei SUA în Europa și Africa.

Trupele NATO din statele baltice — Lituania, Letonia și Estonia — precum și din nordul Poloniei s-au aflat până în prezent sub comanda unui singur cartier general multinațional cu sediul în orașul Szczecin, situat în nord-vestul Poloniei.

Crearea unei a doua zone de comandă permite alianței să aloce mai multe trupe statelor baltice. Deocamdată, două divizii multinaționale din Estonia și Letonia vor intra sub comanda Corpului Germano-Olandez, cu sediul în orașul german Munster.

NATO a declarat că Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, ar putea lansa un atac la scară largă asupra teritoriului aliaților încă din 2029, dacă va continua să se înarmeze în ritmul actual. Kremlinul neagă existența unor astfel de planuri.

Presiunea exercitată asupra Europei pentru a-și consolida apărarea s-a intensificat în urma criticilor aduse de președintele SUA, Donald Trump, care acuză statele că nu își asumă partea care le revine din efortul militar.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a declarat că schimbarea de atitudine a NATO constituie o dovadă a hotărârii alianței de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliaților.

„Este o dovadă vizibilă și puternică a unității și a pregătirii NATO, precum și a hotărârii noastre colective de a apăra fiecare centimetru din teritoriul aliaților”, a declarat el la Valga.

Atunci când este pe deplin operațional, un corp de armată comandă, de obicei, trei divizii, adică între 40.000 și 60.000 de soldați. În timp de pace, acesta funcționează, de regulă, ca o structură de comandă redusă, cu unități specializate precum artileria, apărarea aeriană și serviciile medicale, menținute în funcțiune pentru a permite desfășurarea rapidă a trupelor atunci când este necesar.

Corpul multinațional de nord-est din Szczecin a fost responsabil până acum de întreaga regiune. Acesta a fost înființat în 2017, la trei ani după ce Rusia a anexat Crimeea.

Un al doilea corp de armată însărcinat cu apărarea țărilor baltice ar permite NATO să mobilizeze „forțe în număr mare și rapid”, a declarat un oficial militar care a dorit să rămână anonim.

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Editor : A.M.G.

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