Beijingul se revoltă în urma demolării unui monument chinez la intrarea în Canalul Panama. „O zi neagră”

canalul panama
Foto: Profimedia Images

Un monument chinez situat la intrarea în Canalul Panama a fost demolat sâmbătă seara la ordinul unui primar local, într-un moment în care Statele Unite vor să reducă prezenţa Chinei pe această cale navigabilă interoceanică strategică, relatează AFP. Luni, China s-a declarat „profund nemulţumită” de această decizie, transmite Reuters. 

Primarul localităţii Arraijan, situată la intrarea estică a canalului, pe partea sa atlantică, a ordonat demolarea, cu utilaje grele, a unui paifang, un portic tradiţional chinezesc, ridicat pe un punct de belvedere al Podului Americilor, o vastă structură metalică care traversează calea navigabilă, transmite Agerpres. 

Conform unui comunicat al primăriei, structura, construită în 2004 şi care simbolizează prietenia dintre cele două ţări, suferise daune structurale care reprezentau un „risc”. 

Însă preşedintele panamez Jose Raul Mulino a comentat duminică decizia, pe care a numit-o un „act de barbarie de nejustificat” şi considerând-o un „act iraţional impardonabil”. 

Mulino a cerut o anchetă imediată privind distrugerea monumentului, care includea şi două sculpturi în formă de leu şi un obelisc, acesta din urmă fiind încă în picioare. 

După ce a constatat personal demolarea monumentului, ambasadoarea chineză în Panama, Xu Xueyuan, a deplâns o „zi neagră” pentru cei 300.000 de panamezi de origine chineză. 

Ea şi-a exprimat „profunda durere pentru prietenia” dintre cele două ţări, dând totodată asigurări că „istoria îşi va aminti acest lucru”. 

Luni, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing a declarat că China este profund nemulţumită de demolarea monumentului. 

„Natura demolării forţate este foarte rea, ceea ce a afectat grav sentimentele numărului mare de chinezi de peste hotare din Panama şi contravine situaţiei generale de prietenie dintre China şi Panama”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, într-o conferinţă de presă, informează Reuters. 

În ultimele luni, preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va prelua controlul asupra Canalului Panama, un sector strategic, susţinând că acesta se află sub controlul Beijingului, deoarece compania Hutchison Holdings, cu sediul în Hong Kong, operează sub concesiune două porturi în Pacific şi Atlantic. 

Statele Unite şi China sunt principalii utilizatori ai canalului, care are o lungime de 80 de kilometri şi prin care tranzitează 5% din comerţul maritim global. 

Calea navigabilă s-a aflat sub administraţie americană între 1914 şi 1999, când a trecut sub control panamez. 

Donald Trump solicită acum condiţii preferenţiale din partea Panama pentru utilizarea sa de către navele americane. 

Sub această presiune, Hutchison Holdings a fost de acord să vândă cele două terminale pe care le administrează unui conglomerat condus de compania americană BlackRock, dar China priveşte această operaţiune cu suspiciune, iar companiile sale sunt acum interesate de achiziţionarea a două noi instalaţii portuare, care vor fi scoase la licitaţie. 

