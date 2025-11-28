Live TV

Bilanţul morţilor în incendiul la blocurile din Hong Kong a ajuns la 94

Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiul a izbucnit în Wang Fuk Court. Sursa foto: Profimedia Images
279 de dispăruţi 94 de morți

Pompierii din Hong Kong se aşteaptă să încheie astăzi operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane. Zeci de oameni sunt încă dispăruţi.

Pompierii au reuşit, în mare parte, să ţină sub control incendiul care a distrus comeplexul rezidenţial Wang Fuk Court, în districtul Tai Po din nord. Proprietatea cu opt blocuri-turn unde locuiau peste 4.600 de persoane era în renovare şi era învelită în schele de bambus şi plasă verde când a izbucnit incendiul, miercuri după-amiază, flăcările răspândindu-se rapid.

Poliţia a anunţat că a arestat trei oficiali ai companiei de construcţii, sub suspiciunea de omor prin imprudenţă, întrucât au fost folosite materiale nesigure, inclusiv panouri de spumă inflamabilă care au blocat ferestre.

Pompierii continuă să intervină, vineri dimineaţă, la complexul care încă arde mocnit, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

„Vom încerca să intrăm cu forţa în toate apartamentele din cele şapte clădiri, pentru a ne asigura că nu mai sunt alte eventuale victime”, a declarat, vineri dimineaţă, jurnaliştilor, directorul adjunct al Serviciilor de Pompieri, Derek Chan.

279 de dispăruţi

Un număr de 279 de persoane erau încă pe listele cu dispăruţi, joi dimineaţă, însă numărul nu a fost actualizat de peste 24 de ore. Chan a afirmat că 25 de apeluri către Departamentul de Pompieri, prin care se cerea ajutor, au rămas nerezolvate, între care trei primite în ultimele ore, acestea fiind tratate cu prioritate.

„Sper că vor mai găsi supravieţuitori în clădire, cred că au făcut tot ce puteau, pompierii au făcut multe”, a afirmat locatarul Jacky Kwok, adăugând: „Este un dezastru, nimeni nu vrut să se întâmple”.

Salvatorii s-au confruntat cu căldura extremă, fumul dens şi schele care se prăbuşeau în timp ce încercau să ajungă la locatarii despre care se crede că au rămas blocaţi la etajele superioare ale complexului.

Joi, o femeie care avea fotografia de la absolvire a fiicei ei îşi căuta copilul la un adăpost, unul dintre cele opt în care autorităţile afirmă că sunt găzduiţi 900 de locatari.

„Ea şi tatăl ei încă nu au ieşit”, a spus femeia de 52 de ani, Ng. „Nu au avut apă să salveze clădirea noastră”.

94 de morți

Cele mai multe dintre victime au fost găsite în două blocuri din complex, în timp ce în alte clădiri au fost găsiţi supravieţuitori, a spus Chan, fără a da detalii.

Bilanţul deceselor confirmate se ridică la 94, vineri dimineaţă, a afirmat Autoritatea Spitalelor. Doi dintre cei morţi erau de naţionalitate indoneziană, lucrând ca menajere, a arătat Consulatul indonezian. În Hong Kong sunt circa 368.000 de persoane care lucrează ca ajutor în casă, majoritatea femei din ţări din Asia cu venituri mici, care locuiesc cu angajatorii lor.

Incendiul este cel mai grav din Hong Kong din 1948 încoace. Atunci, 176 de persoane au murit într-un incendiu la un depozit.

Incendiul este comparat cu cel de la Turnul Grenfell din Londra, în care au murit 72 de oameni, în 2017. Vina pentru acel incendiu a fost atribuită firmei care a îmbrăcat exteriorul în material inflamabil.

Poliţia a arestat doi directori şi un inginer consultant de la Prestige Construction, o firmă care face lucrări de mentenanţă la Wang Fuk Court de peste un an.

