Casa groazei, într-o școală religioasă. Aproape 500 de tineri, unii în lanțuri, au fost eliberați de poliție

Aproape 500 de tineri au fost eliberaţi dintr-o şcoală religioasă din Nigeria. Cei care ajungeau acolo erau bătuţi, înfometaţi, ţinuţi în lanţuri şi supuşi abuzurilor sexuale. Poliţia a fost alertată de vecini, care şi-au dat seama că se întâmplă lucruri ciudate. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional.

Poliţia a găsit copii şi adolescenţi legaţi cu lanţuri de mâini şi picioare, unii cu semne de lovituri de bici. În clădire se afla şi o cameră a torturii, unde elevii neascultători erau bătuţi crunt. În special cei care voiau să fugă erau aspru pedepsiţi.

„Aici nu este un centru de reabilitare sau o şcoală islamică, puteţi să vedeţi şi dumneavoastră. Copii mici, unii aduşi din ţările vecine, cum ar fi Burkina Faso, Mali, Ghana sau altele. Copiii aduşi aici erau din toată ţara, unii erau în lanţuri. Erau folosiţi, dezumanizaţi, puteţi vedea şi dumneavoastră”, a declarat Ali Janga, comisar de poliție.

În acest gen de stabiliment, chiar părinţii sau rudele îi aduc pe tinerii cu probleme, pe unii ca să înveţe Coranul, pe alţii ca să îi aducă pe calea cea dreaptă după ce comit infracţiuni sau consumă droguri.

„Cei care m-au adus le-au spus celor de aici că am devenit creştin, pentru că am studiat mai mulţi ani în străinătate şi deci stilul meu de viaţă s-a schimbat. Am devenit creştin, am abandonat modul de viaţă islamic. Asta e tot ce înţeleg din prezenţa mea aici”, a declarat un tânăr.

Oamenii îşi aduceau copiii în aşa-zisa şcoală religioasă, care funcţiona de mai mult de zece ani, cu bună-credinţă. Doar că nu erau lăsaţi niciodată să intre în casa ororilor, iar asta le-a ridicat întrebări unora.

„M-am rugat de ei, am implorat, mi-au spus că nu pot vedea copiii mai devreme de trei luni. Am zis, ok, luaţi bucata asta de pâine şi duceţi-le-o. Când m-am întors acasă m-am sfătuit cu familia şi am spus că tot ce putem face este să raportăm asta la poliţie. Şi asta am făcut”, a povestit Hassan Mohammed, unchiul unuia dintre copiii prizonieri.

Cei eliberaţi din casă au fost preluaţi de autorităţi, care i-au dus pe un stadion şi au anunţat rudele să vină să îi preia.

Opt oameni, printre care proprietarul şcolii şi profesorii, au fost arestaţi.