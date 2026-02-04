Live TV

Trump a ordonat trimiterea de soldați într-o nouă țară. Unde va fi dislocat contigentul și care este scopul acestuia

SUA au trimis în Nigeria un „grup restrâns” de militari care pot ajuta forțele nigeriene în lupta împotriva grupărilor teroriste, inclusiv împotriva „Statului Islamic” (ISIS), scrie Reuters. Despre trimiterea soldaților a informat generalul Dougwin Anderson, șeful comandamentului american în Africa.

Potrivit acestuia, apariția contingentului militar american în Nigeria a devenit posibilă după ce ambele țări au convenit asupra necesității de a combate amenințarea teroristă în Africa de Vest. El a menționat că militarii „au capacități unice”, dar nu a furnizat detalii suplimentare despre amploarea și natura misiunii lor.

Ministrul apărării din Nigeria, Christopher Musa, a confirmat că grupul american a sosit în țară și a început deja să îndeplinească sarcinile. Cu toate acestea, el nu a furnizat detalii despre misiunea militarilor americani. Un fost oficial american a sugerat într-o discuție cu Reuters că grupul ar putea fi implicat în colectarea de informații și în asigurarea capacității forțelor nigeriene de a lansa atacuri împotriva grupărilor teroriste. Trimiterea contingentului militar american în Nigeria a avut loc după ce Washingtonul a intensificat presiunea asupra Abudjei, acuzând autoritățile țării că nu au reușit să protejeze creștinii de militanții islamiști. Pe 25 decembrie, de Crăciunul catolic, armata americană a lansat un atac „puternic și mortal” asupra teroriștilor ISIS din nord-vestul Nigeriei, a declarat președintele SUA, Donald Trump.

„Am avertizat anterior acești teroriști că, dacă nu vor înceta masacrarea creștinilor, vor plăti un preț infernal — și asta s-a întâmplat în această seară”, a declarat șeful Casei Albe. În același timp, potrivit The Washington Post, pentru atac, forțele americane au folosit 16 rachete Tomahawk în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari, ceea ce a fost disproporționat față de amenințarea reprezentată de grupurile mici de militanți.

Anterior, Trump a însărcinat Pentagonul să pregătească un plan de acțiune împotriva islamiștilor din Nigeria. El a avertizat, de asemenea, că SUA ar putea intra în această țară „înarmate până în dinți, pentru a distruge complet teroriștii islamici care comit atrocități îngrozitoare” împotriva creștinilor. Nigeria este oficial un stat laic, dar populația sa este împărțită între musulmani (53%) și creștini (45%), notează Guardian. Conflictele religioase din țară au loc încă din anii 1950. Cea mai numeroasă grupare extremistă, „Boko Haram”, care face parte din ISIS, comite atacuri asupra bisericilor creștine și secțiilor de poliție, urmărind astfel crearea unui stat islamic în partea de nord a țării.

